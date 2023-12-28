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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2 Bin Maddede Karar Aldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2 Bin Maddede Karar Aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yıl içerisindeki 70 oturumunda gündeme gelen yaklaşık 2 bin maddeyi karara bağladı. Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Başkan Mansur Yavaş'ın katılmaması nedeniyle başkanlık ettiğini ve veto edilen maddelerin çoğunun kredi kullanma yetkisini içerdiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayarak Yavaş'a 7 milyar liralık kredi kullanma yetkisi verdiği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2 Bin Maddede Karar Aldı
28.12.2023 - 11:11,
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yıl içerisindeki 70 oturumunda gündeme gelen yaklaşık 2 bin maddeyi karara bağladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, meclisin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalara yönelik AA'ya açıklamalarda bulundu.

Ünal, 2023'te gerçekleştirilen 70 oturuma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tam katılım sağlamaması nedeniyle kendisinin başkanlık ettiğini belirterek, yaklaşık 6 maddenin veto edildiğini aktardı.

Veto edilen maddelerin çoğunluğunun Mansur Yavaş'ın kredi kullanma yetkisini içerdiğini ifade eden Ünal, şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde takriben gündemdeki 2 bin maddeyi karara bağladık. Bunların takriben 150-200'ü başkanlık yazısıydı. Diğerleri de önergelerle verilen kararlardı. Mansur Bey, maaşların yetmediğini, işçilere maaş vermesi gerektiğini, EYT'lilere emeklilik ikramiyesini veremediğini söyleyerek bizden kredi talebinde bulunmuştu. Biz de '58 milyar lira paran var. EYT'lilerle ilgili daha önce söz vermişliğin var. Madem parayı yetiştiremeyecektin, niye bu kadar işçi aldın?' diyerek böyle bir talebe 'evet' demedik."

"Mansur Bey'i zaten mecliste hiç göremedik"

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın meclisin gündemindeki maddelerin yüzde 98'ine "evet" oyu kullandığına dikkati çeken Ünal, Cumhur İttifakı'nın geçerli oy kullanmasıyla yıl içinde Mansur Yavaş'a yaklaşık 7 milyar liralık kredi kullanma yetkisi verildiğini anımsattı.

Meclis üyelerinden oluşan ihtisas komisyonlarında hazırlanan ve kabul edilerek karara bağlanan raporların büyük kısmının Büyükşehir Belediyesi yönetimince uygulanmadığını ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl biliyorsunuz genel seçimler vardı. Bundan kaynaklı Mansur Bey'i zaten mecliste hiç göremedik. 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olacağım' diye gezdi. Ben de bunun üzerine 'Ankara'da durmayacaksan ve çalışma yapmayacaksan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak istifa etmen daha etiktir' dedim. Sonucu gördük, biliyorsunuz. Ankara'da 4,5 yılda ciddi bir çalışma göremedik.

Maalesef Mansur Bey'in katıldığı bir iki toplantıda ben de söz almaya çalıştım. Bazı konularda izin istedim. Ama o 'Seni zabıtaya attırırım' diyerek mukabele etti. Yani bu bizi çok üzdü aslında. Belki zabıtaya attıramaz ama bir belediye meclis başkan vekiline 'Seni zabıtaya attırırım' demek bile çok ayıp, çok rencide edici bir hareketti. Ben yakıştıramadım kendisine. Maalesef Mansur Bey, belediye başkanlığını yapamadığı gibi meclis başkanlığı görevini de yapamamıştır."

"Meclisteki kardeşlik rüzgarı Ankara Büyükşehir Belediyesinde olmadı"

Ankara'daki sahipsiz sokak hayvanları konusunun bazı zamanlarda meclis gündemine geldiğini anlatan Ünal, belediyenin Türkiye'ye örnek olacak bir kısırlaştırma projesi olarak duyurduğu çalışma kapsamındaki veterinerlere ve anlaşmalı kliniklere ödeme yapamadığını öne sürdü.

Meclise başkanlık ettiği oturumlarda parti ayrımı yapmadan meclis üyelerine eşit söz hakkı tanıdığını dile getiren Ünal, "Biz herkesin Ankara adına bir sözü varsa konuşması gerektiğini ifade ettik. Ankara'da maalesef belediye meclisindeki o kardeşlik rüzgarı Ankara Büyükşehir Belediyesinde olmadı." dedi.

Ünal, şöyle devam etti:

"Nisan ayında da Denetim Komisyonu Raporu çıktı. Bunlarla ilgili uygulanması gerektiğini ifade ettiğimiz halde defaten bunların uygulanmadığını gördük. Maalesef bundan kaynaklı da biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkilileri hakkında ceza davası anlamında 12 suç duyurusunda bulunduk. Şu an savcılıkta inceleme devam ediyor. Bunlardan 1-2 tanesi de idare mahkemesinde. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntı ve usulsüzlüklere yönelik bir davamız da oldu. Bunların da bu sene açıldığını söylemek durumundayım."

Kaynak: AA
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