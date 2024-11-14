Ankara Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Yeni Okul Yapacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Yeni Okul Yapacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Proje, çocukların talepleri doğrultusunda hayata geçirilmektedir.

14.11.2024 21:57  Güncelleme: 22:04
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin tekrar yapılacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin toplantısında konuşan ABB Meclisi CHP İkinci Başkanvekili Emre Doğan, mülkiyeti Hazine'ye ait Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin ABB  tarafından yeniden yapılıacağını açıkladı. Doğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat 2023'te milletçe çok büyük bir afet yaşadık. 10 ilimizde bu afeti hissettik ve derin acılar yaşadık. Birçok insanımızı kaybettik. Derin yaralara yol açtı.  Orada bulunduk ve hakikaten çok dramatik hayatın  ne kadar zor koşullarda geçtiğini o günün ne kadar zor olduğuna tanıklık ettim. Ama hiç unutmuyorum yolda giderken tabii birden yola çıktık sabah saatlerinde öğleye doğru. Oradaki olayların, depremin ne kadar sıkıntılı bir duruma yol açtığını yolda daha iyi kavradık ve yolda hiç unutmuyorum ekmek almıştık arabayı doldurduk. Arabadan ilk indim ekmeği bir yakınımıza verecekken bir hacı amca eski model bir arabasından indi hissediyorsunuz araba çalışmıyor ailesiyle birlikte. Hani hem ekonomik koşullardan hem de yakıtı bitmesin diye arabasını çalıştırmıyor. Ekmek mi dağıtılıyor diye yanıma geldi. Inanın çok etkilenmiştim. Ama bunun yanında diğer taraftan Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın bir telefonuyla Mansur Başkanımız aynı gün 150 bin ekmeği Malatya'ya göndermişti.  Bir teşekkürü de aslında Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya etmek gerekir. Ben yakından şahit oldum. Her enkazın başında herkesin yardımına koşuyordu. Bunu da takdir etmeden geçmemek lazım.

"Bu proje çocukların talebiyle yapılmış bir proje"

Yine Akçadağ ilçesinin Ören beldesinde yapılacak bu okul. Hepinizin katkılarıyla bugün burada sizler de oy verdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük BirlikPartisi sizler de burada çocukların okuluna katkıda bulundunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu proje çocukların talebiyle yapılmış bir proje. Ziyaret sırasında çocuklara soruluyor. Ne isteğiniz var diye. Onlar da okulumuz yıkıldı diyor. Bunu da Veli Ağbaba takip ediyor. Mansur Başkanımız'ın da katkılarıyla Ankara Büyükşehir Belediyemiz'in değerli bürokratlarının katkılarıyla hepimizin katkılarıyla orada da güzel bir okul inşallah yapılacak. Hepinize bu anlamda da ben Malatyalılar adına teşekkür etmiş olayım."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Yeni Okul Yapacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Yeni Okul Yapacak - Son Dakika

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