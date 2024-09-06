Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu

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(ANKARA) - Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını Başkent'e getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefleyen takım, 8 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu.

2024-2025 sezonunun ilk maçında 8 Eylül saat 17.00'de Yenikent Osmanlı Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak ABB FOMGET hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma yeni katılan futbolcularla daha da güçlendiklerini ve yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren ABB FOMGET Spor Genel Koordinatörü Doğan Kaya, zorlu maça tüm Ankaralıları şu sözlerle davet etti:

"2024-2025 sezonunun hazırlıklarını tamamladık, artık maç haftasına girdik. Takımımız bu hafta pazar günü Yenikent Osmanlı Stadı'nda şampiyonluk yolundaki önemli bir rakibimiz olan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Amacımız lige galibiyetle başlamak ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını Ankara'ya getirmek. Kızlarımız ve teknik ekibimiz bu maça hazırlıklarını devam ettiriyor. Biz de Ankaralılar olarak bu maçta takımımıza destek verip tribünleri doldurarak galibiyeti hediye etmek istiyoruz."

Ligde şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirten teknik heyet ve futbolcular, şunları söyledi:

ABB FOMGET Spor Teknik Sorumlusu Cumali Enginar: "İlk maçımız Fenerbahçe ile… Motivasyon ve güç anlamında dengeli bir maç olacak. Biz 1 aya yakın süredir hatta geçkin süredir iyi çalışıyoruz. Maça galibiyet parolası ile çıkacağız. Yapılan transferlerle daha da güçlendik. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Başkentte bir ivmelenme var seyirci anlamında. Bu sene daha da yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Taraftarlarımız gelirlerse bizi çok mutlu edecekler."

ABB FOMGET Spor Kaptanı Selda Akgöz: "Son antrenmanlarımıza çıkacağız ve çok heyecanlıyız, sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz. Bu önemli ilk maçta bizi yalnız bırakmasınlar güzel bir şekilde oturup izlesinler."

Başak İçinözbebek: "Sezon öncesi hazırlıklarımız çok güzel gidiyor, iyi bir takım olduk. Pazar günü Fenerbahçe ile maçımız var güzel bir maç olacak, galibiyetle başlamak istiyoruz. Pazar günü Osmanlı Stadyumu'na Fenerbahçe maçına bekliyoruz. Geçen yıl kıl payı kaybettik şampiyonluğu. Bu sene şampiyonluğa aday olup tekrardan şampiyon olmak istiyoruz."

Ebru Şahin: "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sezon öncesi çok güzel bir kamp geçirdik, çok iyi çalışıyoruz umarım galibiyetle bitiririz ilk maçımızı. Taraftarlarımız bütün Ankara halkını maça bekliyoruz. Pazar günü saat 5'te sezonun ilk maçına çıkıyoruz ve bizim için çok değerli final değerinde bir maç. Bütün halkımızı Osmanlı Stadı'na davet ediyoruz."