Ankara Cumhuriyet Müzesi\'nde Türk Bayrağı Işık Boyama Gösterisi

Güncel

ANKARA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara Cumhuriyet Müzesi'ne (2'nci TBMM Binası) ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 'Milletin Zaferi' temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş kapsamda anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması ve şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanarak Ankara Cumhuriyet Müzesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. Ankara Cumhuriyet Binası'nda gerçekleştirilen ışık gösterisini vatandaşlar ilgi ile izledi.