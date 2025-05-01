Ankara\'da 1 Mayıs Kutlamaları

ANKARA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüş ve mitingle kutlandı.

Başkent'te '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası'ndan oluşan tertip komitesinin öncülüğünde kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi metrosunun önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, güvenlik kontrolleri kapsamında üst aramasından geçirildi. Yağmura rağmen yoğun katılımın olduğu yürüyüşe; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sendika, dernek ve odaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri üyeleri ve baro üyeleri katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak ve dövizlerle Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Ellerinde, 'İş, aş, hürriyet', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Hak, adalet, özgürlük' sloganlarının yer aldığı dövizleri taşıyan katılımcılar, 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diye slogan attı.

Kortej, Tandoğan Meydanı'na ulaştıktan sonra alanda miting düzenlendi. Tertip komitesi adına konuşan KESK üyesi Mehmet Aydoğan, "Kapitalist, emperyalist sistemin krizleri derinleştikçe savaşlar büyüyor. Filistin'de, Ukrayna'da, Suriye'de halklar yıkımla, açlıkla, ölümle baş başa bırakılıyor. Emperyalist güçler yeni paylaşım hesapları yaparken Türkiye'deki iktidar da bu savaşın kervanına kendi çıkarları doğrultusunda katılıyor. Asgari harcamalar rekor düzeye ulaşıyor, çok uluslu şirketlere kaynaklar aktarılırken halk yoksulluğa, işsizliğe ve güvencesizliğe mahkum ediliyor. Bu ülkenin emekçileri olarak bizler de payımıza düşen açlık ve yoksullukla baş başa bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından sanatçı Erdal Güney konser verdi. Kutlamalar yaklaşık 3 saat sürdü.