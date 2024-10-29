Ankara\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Haber: Semanur Coşkun/ Kamera: Uğur Demirci

(ANKARA) - Ankaralı'lar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururuyla yaşıyor...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok yerde kutlama etkinlikleri yapıldı. Resmi tatil ve güzel hava dolayısıyla Ankaralılar parkları doldurarak kutlama etkinliklerine katıldı.

Kuğulu Park'ta, Çankaya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çankaya Gençlik Bandosu ve HOY-TUY halk dansları gösterisi yapıldı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla duygu ve düşüncelerini anlattı.

Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinen bir yurttaş, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılını kutlamaktayız. Böyle bir ülkede yaşamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe dair demokrasi, adalet istiyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımızın daha iyi bir hayat geçireceği bir dönem istiyoruz" diye konuştu.

"Atatürk gibi bir lider ülkemize nasip olduğu için büyük gurur duyuyorum"

Duygularını dile getiren bir diğer yurttaş ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider, bizim ülemize nasip olduğu için büyük gurur duyuyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün emanet ettiği bir ülkede yaşıyor olmaktan duyduğu gururu dile getiren bir genç şunları söyledi:

"Böyle güzel bir tarihe sahip ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Atatürk'ün emanet ettiği ülkemizde 101'inci yıl dönümü yaşıyor olmak çok büyük bir gurur. Umarım ileride de çok güzel bayramlarla, yine böyle büyük bir coşkuyla kutlarız."

"Tek yol Cumhuriyet"

Bir başka yurttaş da "Asla ödün vermem Cumhuriyetten. Tek yol Cumhuriyet "dedi.

Üstündeki Atatürk silüetinin bulunduğu kıyafeti ile bayram sevincini dile getiren bir çocuk, "Cumhuriyet bayramını çok seviyorum" diyerek şiir okudu.

Bir diğer çocuk ise, "Atatürk, ülkeyi kurtardığı için çok mutluyum. Bayramın kutlanması beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.