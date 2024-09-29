Alevi Dernekleri'nden Gazze Protestosu - Son Dakika
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Alevi Dernekleri'nden Gazze Protestosu

Alevi Dernekleri\'nden Gazze Protestosu

Ankara'daki bazı Alevi dernekleri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, Gazze'de yaşanan katliamların bir soykırım olduğunu belirtirken, uluslararası hukukun sorumluların hesap vereceğini ifade etti. Protesto sırasında katılımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklasını parçaladı.

29.09.2024 15:47
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Ankara'da bulunan bazı Alevi dernekleri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Ankara Mamak Hüseyin Gazi Türbesi Cem Evi'nde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, Alevi dedeleri olarak Gazze katliamının başladığı ilk günden beri bu soykırıma tepki gösterdiklerini söyledi.

İsrail güçlerinin 40 binin üzerinde cana kıydığını, 10 binlerce evi, çok sayıda eğitim kurumunu, yüzlerce cami ve kiliseyi yerle bir ettiğini belirten Özmen, Lübnan'da da benzeri saldırıların yaşandığına dikkati çekti.

Ali Timurtaş Özmen, "İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Balkanlar ziyareti sonrası Arnavutluk'ta Bektaşi devletinin kurulacağı haberlerinin duyulması tesadüf değildir. İşte bu nedenlerle iç cepheyi sağlamlaştırmalıyız. Çok geç olmadan bir, iri ve diri olmak zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz içeride ve dışarıda hakkı konuşacak, hakikati savunacak, masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız." sözlerini hatırlatan Özmen, şunları kaydetti:

"Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı, modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Filistinlilere yapılan soykırım, İslam aleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır."

Gruptakiler, açıklamanın ardından siyah çöp poşetinden yaptıkları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklasını parçaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, ankara, Güncel, Hukuk, Gazze, Son Dakika

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