Ankara'da ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Ankara'da ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul siparişlere yetişemiyor

Ankara\'da ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul siparişlere yetişemiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanan organik fideleri ve sebzeleri yetiştirmek için siparişlere yetişemiyor. Mirgün ve Mirzat Ünal, 21 bin metrekarelik bir alanda ürettikleri fideleri ve sebzeleri organik pazarlarda ve marketlerde satışa sunuyor. Talebin her sene arttığını belirten Ünal, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden sipariş alabildiklerini söyledi.

29.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:57
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul, siparişlere yetişemiyor.

İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi'nde hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren ve sertifikalı ata tohumu yetiştiren 62 yaşındaki Mirgün ile oğlu Mirzat Ünal'ın ürettiği organik fide, tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Toplamda 21 bin metrekarelik bir alanda ürettim yapan baba oğul, fidelerin yanında ürettikleri sebzeleri de organik pazarlarda ve marketlerde satışa sunuyor.

Üretici Mirgün Ünal, AA muhabirine, yetiştirdikleri fidelerin Kars'tan Muğla'ya kadar Türkiye'nin dört bir tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Ailecek tarımla uğraştıklarını dile getiren Ünal, "Oğlumla organik tarım yapıyoruz. Talep her sene artıyor. Bizim bir kapalı devre sistemimiz var. O sistemde bizden alan insanlar ertesi senelerde de almaya devam ediyorlar. Türkiye'nin her yerine fidelerimizi yolluyoruz. Sinop'tan, Adana'ya, Edirne'den Mardin'e kadar her yere gönderiyoruz." diye konuştu.

Ziraat yüksek mühendisi Mirzat Ünal da yetiştirdikleri fidelerin ata tohumundan elde ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin dört bir köşesinden aldıkları ata tohumuyla koleksiyon oluşturduklarına dikkati çeken Ünal, "Her bir sebzeden 15-16 çeşit farklı tohumumuz var. Kendimiz ürettiğimiz için konvansiyonel tarımla aynı fiyat aralığında ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Arada komisyoncu olmadığı için de 4-5 lira bandında fidelerimizi satıyoruz. Bize internet sitemizden ve sosyal medyalardan ulaşanlar sipariş verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden fide almak için Çubuk'a gelen Ali Pehlivan da organik tarım yaptığından ata tohumundan üretilen fideleri kullandığını aktararak, "Yaklaşık 5 yıldır da fide için Aydın'dan buraya geliyoruz." dedi.

Fide almak için Çubuk'a gelen Barış Karaağaç da çocukluğunda alıştığı tatları almak için fidelerini ata tohumundan üretim yapan baba oğuldan karşıladığını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da ata tohumlarıyla fide üretimi yapan baba oğul siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

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