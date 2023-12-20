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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek. Programda, at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler meslek kıyafetleriyle kortejde yer alacak. Yürüyüşte anneler bebek arabalarında kefenlenmiş bebek maketlerini taşıyacak ve görme engellilerden oluşan bir grup da pankartla yer alacak. Yürüyüşün ardından Anadolu Meydanı'nda miting düzenlenecek.

Ankara\'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek
20.12.2023 - 17:25,
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İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla 24 Aralık Pazar günü Ankara'da, "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlenecek.

Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından düzenlenecek program, AKM Metro istasyonundan yürüyüşle başlayacak. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler Gazze'de katledilen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle kortejde yer alacak.

Annelerin bebek arabalarında kefenlenmiş bebek maketlerini taşıyacağı yürüyüşte, görme engellilerden oluşan bir grup da "Dünya görmüyor ama biz görüyoruz." yazılı pankartla yer alacak.

Pazar günü 13.30'da başlayacak yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak ve burada sanatçılar, gazetecilerle misafir konuşmacıların katılımcılara hitap edeceği bir miting düzenlenecek.

"7 Ekim'de başlayan süreç soykırıma dönüştü"

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Metin Mahitapoğlu, AA muhabirine İsrail'in kuruluşuyla başlayan süreçte Filistinlilerin sistematik bir şekilde katledildiğini ve yerlerinden edildiğini söyledi.

7 Ekim itibarıyla başlayan sürecin "soykırıma" dönüştüğü değerlendirmesinde bulunan Mahitapoğlu, bu konuda devletler, yöneticiler ve karar vericilerin "sessizliği ve çaresizliği karşısında tüm başkentlerde ve farklı şehirlerde "vicdan hareketinin" başladığına işaret etti.

Son saldırılar başladığından bugüne Ankara'da her güne bir etkinlik düşecek şekilde çeşitli programlar düzenlediklerini kaydeden Mahitapoğlu, "Dünyanın en özgür ülkesinin Filistin olduğunu, bu ülkenin de İsrail tarafından katledilmeye çalışıldığını gördük. Çünkü bu kadar katliama sessiz kalan bir dünya özgür değildir." diye konuştu.

"Bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına davette bulunduk"

İnsanların vicdanlarının sesini dinleyerek sokaklara dökülmeye başladığını belirten Mahitapoğlu, "Hedefimiz ve amacımız insanlığın vicdanına seslenmek." dedi.

Mahitapoğlu, "Ayırt etmeden bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına gittik ve davette bulunduk. Burada herhangi bir siyasi bakış, siyasi duruş ve siyasi bir dil yok. Tamamen vicdani bir hareket. O yüzden vicdan sahibi insanları, Gazze'de yaşananlardan rahatsızlık duyan herkesi pazar günü düzenlenecek yürüyüş ve mitingimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Ankara, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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