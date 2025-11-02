Ankara'da Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması

Haberin Videosunu İzleyin
02.11.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da Doğal Gaz Patlaması
Haber Videosu

Ankara'da bir evde meydana gelen patlamada Zübeyir K. hafif yaralandı, büyük hasar oluştu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar Zübeyir Koç, Peyami Safa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnızken doğal gaz borusunu kesti.

ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN

Bir süre sonra dairede büyük bir gürültüyle birlikte patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin de camları kırıldı.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı

"ÇAKMAK İLE ATEŞLEMİŞ"

Zübeyir K.'nin teyzesi Yeter İrdem, "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı

"DİĞER EVLERDE CAMLAR PATLADI"

Ailenin komşusu Ercan Öztürk ise, "Büyük bir gürültü duyduk. Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir'in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
İlk kez o ülke uyguladı Nesiller arası sigara yasağı İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
İstanbul’un göbeğinde dehşet Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti
İstanbul Maratonu Trafiği Etkiledi İstanbul Maratonu Trafiği Etkiledi
Süpermarkette patlama Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Ermenistan’da pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı Ermenistan'da pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı
Korkutan sesler bu kez Kartal’da duyuldu Tahliye edilen bina mühürlendi Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi
Bir türlü teşhis konulamamıştı Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye’ye iade edildi Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

22:59
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü’yü odasına çağırdı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı
22:58
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maça damga vuran tartışma
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maça damga vuran tartışma
22:38
Beşiktaş’tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi
22:18
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a olay yaratacak göndermeler
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler
22:17
Sen neymişsin Tedesco Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
22:11
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe’ye ilk kez kaybetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti
22:00
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0’dan geri dönüp Beşiktaş’ı devirdi
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi
21:55
Beşiktaş taraftarından hakeme ’’bahis yapsana’’ tezahüratı
Beşiktaş taraftarından hakeme ''bahis yapsana'' tezahüratı
21:28
Dorgeles Nene’den maça damga vuran hareket
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket
21:16
Salgın hızla yayıldı O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
20:48
Sergen Yalçın’ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
20:33
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 23:05:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.