Ankara'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Paneli Düzenlendi

Ankara\'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Paneli Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine katkısını ele almak üzere bir panel düzenledi. Başkan Mansur Yavaş, her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanması için projelere destek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

15.01.2025 17:19  Güncelleme: 17:20
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Kent Konseyi (AKK), "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri" paneline ev sahipliği yaptı. Dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığına yönelik konuların ele alındığı panele özel bir mesaj gönderen Başkan Mansur Yavaş, "Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini artıracak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "AKS 101 Çalıştayı"nda ortaya çıkan fikirleri hayata geçirmeye, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya, yenilikçi çözümleri keşfetmeye ve dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmaya yönelik harekete geçerek "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri" adlı panele ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleşen panele Kent Konseyi üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, eğitim sektörü kurucu ve yöneticileri de katılımcı olarak katıldı.

Başkan Yavaş da Ankara'da bir ilk olan ve eğitim alanında uzman isimlerin bir araya geldiği panele özel bir mesaj göndererek, eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yavaş mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanabildiği bir gelecek, birlikte çalışarak ve paylaşarak mümkün olacaktır"

"'Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri' başlıklı bu anlamlı etkinliğin, eğitim alanındaki eşitsizlikleri gidermek ve yenilikçi çözümler üretmek adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanabildiği bir gelecek, ancak birlikte çalışarak ve paylaşarak mümkün olacaktır. Bugün burada toplanan uzmanlarımızın görüş ve önerileri, bizlere bu yolda rehberlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini artıracak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz."

AKK Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Cemil Karagöz ise "Ankara Kent Konseyi'nin 'Bu Seyirde Herkes Kaptan' şiarına uygun bir şekilde etkinlikler yapmak, eğitim merkezli çözümler üretmek ve Ankara'mızın en uzak köşesindeki çocuğuna da dokunmak şartıyla var gücümüzle çözümler üretmeye devam ediyoruz. 'AKS 101 Çalıştayı'ndan da edindiğim deneyimler gösteriyor ki eğitimin kapsayıcı, kucaklayıcı rolü vazgeçilemez ve ertelenemez bir güce sahiptir. Dolayısıyla meclislerimizin ve çalışma gruplarımızın yaptığı çalışmaları doğru bir şekilde çocuklarımıza, halkımıza ulaştırarak toplumumuzun her kesimine olumlu bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Panelde panelist olarak yer alan Sevinç Atabay "Uzaktan Eğitimin Dünyası", Prof. Dr. Berrin Akman "Evde Sınıf, Hep Yanınızdayız", Prof. Dr. Nevzat Özel "Dijital Çağda Yeterlilik Temelli Mikro Öğrenme", Dr. Özlem Tarcan "Uzaktan Dil Eğitiminde Kullanılan Araçlar ve Hibrit Eğitim" konu başlıkları altında dijitalleşmenin eğitimde yarattığı dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığını ele aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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