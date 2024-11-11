Ankara'da 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika
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Ankara'da 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Ankara\'da \'Gazze Hatıra Ormanı\' oluşturuldu

ANKARA'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

11.11.2024 15:04
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ANKARA'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

'11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Behiçbey Fidanlığı'nda 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' etkinliği düzenlendi. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında yaklaşık 8 bin fidan dikilerek, 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı konuşmada, "7 Ekim 2023 yılından bu yana 1 yılı aşkın bir süredir Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz İsrail'in acımasız soykırımına maruz kalıyor. Bu etkinliği, Gazzeli kardeşlerimizi anma etkinliğine dönüştürdüğü için başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. 7'den 70'e herkesi sadece bugün değil, her gün 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olmaya, Gazzeli kardeşlerimiz için başlatılan ve bugün fidanlarını diktiğimiz Gazze Ormanı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık gibi tehditlere karşı mücadelede herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Göktaş, " Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor. Bu başarı, yalnızca bugünün değil, yarının da kazancıdır. Tüm vatandaşlarımızın '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyorum. 7'den 70'e herkesi sadece bugün değil, her gün 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olmaya, Gazzeli kardeşlerimiz için başlatılan ve bugün fidanlarını dikeceğimiz Gazze Ormanı'nın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'EROZYONLA KAYBOLAN TOPRAK MİKTARIMIZI 4,5 KAT AZALTTIK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen yeşil kalkınma devriminin, bugün dikilen her fidanla gelecekteki kuşaklar için bir nefes ve ülkenin yarınları için umut olacağını belirterek, "Ülkemizin ormanlık alanlarını artırmak, doğal zenginliklerimizi koruyarak güçlendirmek için gayret gösteriyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir. Geçmişte erozyonla kaybettiğimiz toprakları büyük bir çaba ve emekle yeniden yeşillendirdik. Yaptığımız çalışmalar sayesinde erozyonla kaybolan toprak miktarımızı yaklaşık 4,5 kat azalttık. Bugün ormanlarımız sadece yeşil alanlarımız değil; aynı zamanda doğa turizmi ve ekoturizm açısından da önemli bir yere sahip" diye konuştu.

'ASIL BAŞARI, ORMAN YANGINLARININ ÇIKMAMASI'

Son 11 yılda 8 bin 725 köyde yaklaşık 30 milyon gelir getirici fidan türüyle ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarında, orman kahramanlarımız cansiparane bir şekilde alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele etmek, sizin kabiliyetinizin, kapasitenizin yüksek olması elbette çok önemli ve gurur verici ancak asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır. Dolayısıyla bugün bu güzel ve özel günde bütün vatandaşlarımıza bu konudaki hassasiyeti ifade etmiş olalım. Elbette bu mücadelelerde şehitlerimiz oldu. Orman teşkilatının 142 şehidini de buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. 25 bin orman kahramanı arkadaşımız var. 130 bine yakın gönüllü kardeşimiz var. 27 uçağımız, 105 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız (İHA) var ve dünyada bu konuda orman yangınlarında İHA kullanan 2 ülkeden birisiyiz. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir bütün olduğunu buradan da belirtmiş olalım. Yangınlardan hasar gören orman alanlarının bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırıldığını da ifade etmek istiyorum. Hasar görmüş herhangi bir alanın tekraren başka herhangi bir amaç için kullanılmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik için Ankara'da bulunan Filistinli çocuklar sahneye davet edilip fotoğraf çektirildi. Daha sonra Bakanlar Yumaklı ve Göktaş ile katılımcılar, fidanlıkta oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Ankara, Çevre, Tarım, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Gazze Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika

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