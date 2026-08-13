Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da hacizli araçlar için düzenlenen operasyonda 4 motor ve 2 araç ele geçirildi.

Ankara'da hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği tespit edildi. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 OTO YEDEK PARÇA DÜKKANINDA ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 oto yedek parça dükkanında arama yapıldı. 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aramalarda, şase numarası silinmiş, kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen motor ve araçlar, kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderilecek.

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Ülkeden gelen görüntüler korkunç İnsanlar çöp içinde yüzüyor Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor
Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

09:24
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yapılan operasyondan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:23
Yıldız golcü İstanbul’a 2 kasa domatesle geldi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:15
ABD’nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti
ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
07:43
Okan Buruk’a tepki yağıyor Cenazede bu söylenir mi
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 09:42:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.