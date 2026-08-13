Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu
Ankara'da hacizli araçlar için düzenlenen operasyonda 4 motor ve 2 araç ele geçirildi.
Ankara'da hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği tespit edildi. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 OTO YEDEK PARÇA DÜKKANINDA ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 oto yedek parça dükkanında arama yapıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Aramalarda, şase numarası silinmiş, kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen motor ve araçlar, kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderilecek.
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