Ankara'da Kadın Futboluna Destek İçin Ödül Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da Kadın Futboluna Destek İçin Ödül Töreni Düzenlenecek

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Kadın Futbolcular Derneği tarafından düzenlenecek olan ödül töreni, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Törende çeşitli kategorilerde ödüller verilecek ve kadın futbolunun görünürlüğü arttırılmaya çalışılacak.

17.08.2024 12:01
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(ANKARA) - Kadın futboluna destek vermek ve kız çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara CerModern'de Kristal Ayaklar Ödül Töreni düzenlenecek.

Kadın Futbolcular Derneği, 2023-2024 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kadın futbolunun gelişimine katkı sağlanması amacıyla ilk kez geniş kapsamlı bir ödül töreni organize edileceğini açıkladı. Törenin, 16 takımın katılımıyla yapılacak olan sezonun önemini vurgulamak ve kadın futbolunun görünürlüğünü arttırmak için düzenleneceği belirtildi.

CerModern'de olacak bu törende ödül dalları şu şekilde; "Yılın Futbolcusu", "Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu", "Yılın Orta Saha Oyuncusu", "Yılın Gol Kraliçesi", "Yılın Fair Play Ödülü", "Yılın Takımı", "Yılın Gazetecisi Yorumcusu/Yazarı", "Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü", "Yılın Kalecisi", "Yılın Defans Oyuncusu", "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Alt Yapı Kulübü", "Yılın Kadın Hakemi", "Yılın Yöneticisi" ve "Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru"

"Giriştim, vazgeçmedim, 'gidebildiğim yere kadar giderim' dedim"

Törene onur konuğu olarak katılacak olan Hakkarigücü Teknik Direktörü ve futbolcusu Cemile Timur, spor yaşamını şöyle anlattı:

"Takımı Nisan 2008'de kurmaya karar verdim. Neden bir kadın futbol takımı olmasın diye düşündüm çünkü kız çocuklarının ilgiye, sahiplenmeye ihtiyaçları vardı. 19 yaşımda böyle bir işe giriştim, vazgeçmedim,'gidebildiğim yere kadar giderim' dedim. Hangi risk varsa baş edebileceğimi düşündüm. Önemli olan kız çocuğunun yüreğine dokunmak, ona bir gelecek vermek. Yola bu şekilde önce Hakkari'den başladık, sonra da çevre illere yayıldık."

Futbolculardan Özlem Akkaya da Cemile Timur'un spor hayatındaki etkisine dikkati çekerek, "İlk başta annem izin vermedi, 'sen kızsın, kız çocuğu nasıl futbol oynar' diyerek karşı çıktı. Ben biraz ikna ettim, sonra Cemile hoca eve gelerek ailemle konuştu, sonra başladım" dedi.

Gecenin diğer onur konukları da Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcuları olacak.

"Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin"

Ağrı'da 7 yıl önce "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin"  sloganıyla kurulan ve 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takım, bugüne kadar 200'ün üzerinde kadın futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nda oynayan Hasret Aydemir, yaşadıkları yerde kız çocuklarının 16 ila 18 yaşları arasında evlendiğini ve çocukları olduğunu, kendilerinin ise futbol sayesinde kendi geleceklerine sahip çıkabildiklerini belirtti.

Kadın Futbolcular Derneği Medya ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Serdar Demirhan da sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Kadın futbolunun sadece bir oyun değil bir sosyal sorumluluk alanı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara\'da Kadın Futboluna Destek İçin Ödül Töreni Düzenlenecek
Kaynak: ANKA

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