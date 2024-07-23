Ankara'da M2 Metro Hattında Arıza: Seferler Durdu - Son Dakika
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Ankara'da M2 Metro Hattında Arıza: Seferler Durdu

Ankara\'da M2 Metro Hattında Arıza: Seferler Durdu

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Arıza giderildikten sonra seferler normale döndü.

23.07.2024 01:19
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ANKARA'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Başkentte aşırı sıcak havanın etkisiyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattında saat 18.50'de arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdurulurken, metro hattında yolculuk yapan vatandaşlar tahliye edildi. Metro hattının bozulmasıyla güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Vatandaşların mağdur olmaması için metro hattı güzergahında ek otobüs seferleri hizmete girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, "Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

'SEFERLER YENİDEN BAŞLADI'

EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının saat 4,5 saat sonra giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi. Saat 23.20'de seferlerin normale döndüğü belirtilen açıklamada, "Trenlerimiz Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Kızılay, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da M2 Metro Hattında Arıza: Seferler Durdu - Son Dakika

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