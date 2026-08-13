Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara\'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
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Ankara’da E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Çarpışmanın ardından refüje savrulan midibüs, dinlenme tesisinde park halindeki TIR’a çarparak dururken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Ankara'nın Temelli mevkisinde midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki refüje savrulduktan sonra dinlenme tesisinde park halindeki TIR'a çarparak durabildi. Ağır yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Ankara- Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Temelli mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz açıklanmayan 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki refüje savruldu. Araç daha sonra dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir TIR'a çarparak durdu.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ 

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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