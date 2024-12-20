Ankara'da öğrenciler, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Ankara'da öğrenciler, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi

Ankara\'da öğrenciler, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi\'ni gezdi

ANKARA'da 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi.

20.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:19
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ANKARA'da 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi ürünlerini öğrencilerine tanıtmak üzere MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde gezi programı düzenledi. 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi, Osmanlı döneminden bu yana Türk askerinin kullandığı çeşitli silahları inceledi. Müze tarihi ile ilgili de bilgi alan öğrenciler, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun konserini dinledi.

'SAHRA TOPLARINI BARINDIRAN TEK ASKERİ MÜZEYİZ'

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi Müdürü Tuğba Öztürk Tursun, "Şu anda Türkiye'de askeri müzeler çerçevesinde sahra toplarını barındıran tek askeri müzeyiz. Bu kapsamda, 2'nci Abdülhamid döneminden günümüze yerli ve milli savunma sanayinin oluşumuna da ışık tutmaktayız. Müzemizi 4 ana kategoride inceliyoruz. İlerleyen aşamalarda ülkemiz topraklarındaki savunma sanayinin oluşumu, kışladan fabrikaya, fabrikadan müzeye doğru bir kronolojide ilerliyor, gelen ziyaretçilerimiz. 2'nci salonumuzda MKE'nin 1950'den itibaren, yani resmi kuruluşuyla birlikte günümüz savunma sanayisine katkıları ve güncel dönem ürünlerimizi görmekte, buraya gelen ziyaretçilerimiz" dedi.

'AMACIMIZ FARKINDALIĞI ÖN PLANDA TUTMAK'

Yerli Malı Haftası etkinliklerine değinen Tursun, "Amacımız, geçmiş dönemden günümüze farkındalığı ön planda tutmak. Müzemizin envanter listesinde de olduğu üzere, bizim yerli malı olarak ilk üretimlerimiz mevcut müzemizde. İlk elektrik sayaçları, ilk termometreler, ilk hidrometreler, ilk sahra topları, Milli Mücadele döneminde üretilen yerli askeri mühimmatlar, müzemizde mevcut. İçerisinde bulunduğumuz müze, zamanında hem bir askeri imalathane aynı zamanda da bir süvari kışlası olarak kullanılıyor. Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar, o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathane içerisinde yapılan saatler, termometreler, hidrometreler, elektrik sayaçları, yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı, şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar" diye konuştu.

'ÜLKEMLE GURUR DUYDUM'

Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu öğrencisi Azra Leyla Alıç, "Buraya Yerli Malı Haftası için geldik. Geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Türkiye'nin çok büyük başarıları varmış. Ülkemle gurur duydum. Birçok füze gördüm, çok güzel gözüküyorlardı, çok ilgimi çektiler. Zaten böyle konular çok ilgimi çekiyor" dedi. İlkokul öğrencisi Muhammet Talha Gülengir, top mermilerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Yerli Malı Haftası için buradayız, yerli üretimleri geziyoruz. Yerli üretim olduğu için buraya araştırmaya geldim. Buradaki top mermileri çok fazla ilgimi çekti. Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Çok zor şartlarda bile düşmanları doğu cephesinde, batı cephesinde, güney cephesinde bile her taraftan göndermeyi başarmış. Burası üzerinde çok fazla fikirlerim var. Nasıl top kullanacağımı, nasıl mermi yükleyeceğimi hepsini öğrendim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da öğrenciler, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

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