Ankara'da Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin Mesajı

14.09.2025 11:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente üniversite eğitimi için gelen gençlere yönelik AŞTİ'de Dayanışma Standı kurarak, öğrencilere bilgi verirken Mansur Yavaş'ın sıcak mesajı ile karşılanıyorlar. Proje, öğrencilere barınma, ulaşım ve sosyal aktiviteler hakkında bilgi sunmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle AŞTİ'de kurduğu Dayanışma Standı'nda, kente üniversite eğitimi için gelen gençleri karşılıyor.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), kente üniversite eğitimi almak için gelen gençlere kucak açıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlayan proje kapsamında öğrencilere bilgi vermek için Dayanışma Standı kuruldu. Stantta, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin barınma, ulaşım, ücretsiz çamaşırhane, Genç Akademiler gibi birçok hizmetine ilişkin bilgi veriliyor.

Öğrenciler Mansur Yavaş'ın mesajıyla karşılanıyor

Öğrenciler stant alanına adım attıklarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkent Hepimizin Yuvası, Hoş Geldiniz" mesajıyla selamlanıyor.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ve BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün'ün katılımıyla açılışı yapılan stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar AŞTİ'de üniversiteli gençleri bekliyor olacak.

Standı ziyaret eden öğrencilere Başkent'e ilişkin bilgiler içeren, "Üniversite Ankara'da Okunur" isimli kitapçık, "A'dan Z'ye Ankara Rehberi"," Ankara'da Gençleri Neler Bekliyor" isimli broşürler ve "Üniversite Ankara'da Okunur" yazılı rozetler hediye edildi.

Öğrenciler karşılaştıkları sıcak selamlamaya ilişkin memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Bekir Şenol: " Kocaeli'den geldim. Yabancı şehirden gelip bu kadar samimi ve güler yüzlü şekilde karşılanmak, yabancılığımı atmama sebep oldu. Onlar sayesinde, sosyal medyalarını da takip ederek, daha iyi bir bilgilendirme de alabileceğimi öğrendim. Gençlerin sosyal alanları hakkında bilgilendirme yapıldı, barınma sorunlarıyla alakalı, ulaşım sorunlarıyla alakalı ne gibi çözümler üretildiğine dair bilgilendirme yapıldı."

-Doğa Akdoğan: " Antalya'dan geliyorum, sıcak bir iklimden, soğuk bir iklime geliyorum, çok fazla tedirginliğim vardı, burada beni çok güzel ilgiyle karşıladılar. Nerede, nasıl gezebileceğimi, nerelere gidebileceğimi öğrettiler. Hangi mevsimde nasıl kıyafetler giyebileceğim konusunda, üniversiteye nasıl ulaşım sağlayabileceğim konusunda, sosyal aktiviteler konusunda bir sürü bilgi verdiler. Beni çok sıcakkanlılıkla karşıladılar. Kendimi evimdeymişim gibi hissettim şimdiden."

-Emirhan Ünsal: " Denizli'den geliyorum. Ankara'da böyle bir karşılama oldu. Gerçekten çok mutlu hissettim ve çok sıcak bir şehir olduğunu düşündüm. Çeşitli yönlendirmeler yaptılar nerelere gidebileceğimize, neler yapabileceğimize dair. Bir Gençlik Meclisi olduğunu öğrendim. Çok mutluyum, çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Gerçekten, 'Üniversite Ankara'da okunur.'"

-Aziz Ali Artuç: " İstanbul'dan Ankara'ya üniversite okumak için geldim. Başkent Gençlik Meclisi'yle tanıştım. Ankara'da gezilecek çok yer yok deyip dururlar ama Ankara'nın bir sürü gezilecek yerleri var. Kuş Cenneti, Anıtkabir, Ankara'nın tarihi yerleri, Gordion olmak üzere gezilecek çok yerleri olduğu için hem Başkent oluşu hem tarihi bakımından beni çok iyi motive ettiği için Ankara'yı tercih ettim. Hem yaşam ucuz hem Anadolu'nun her yerinden insanlar geldiği için daha bir toplum kültürü ortaya çıkıyor, bunu daha iyi yaşamak için Ankara'dayım."

Kaynak: ANKA

