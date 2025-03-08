Ankara'da Uygun Fiyatlı Et Satışına Yoğun İlgi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ramazan ayı dolayısıyla başlattığı uygun fiyatlı et satışı yoğun ilgi görüyor. Uygulama kapsamında ilk beş günde 28,9 ton kırmızı et satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayında vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için başlatılan uygun fiyatlı kırmızı et satışı devam ediyor. Çubuk, Kahramankazan ve Ayaş'taki üretici kooperatiflerinden temin edilen etler, kesim aşamasından sonrasına kadar veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçerek Başkentlilerin sofralarına ulaşıyor.

1 Nisan'a kadar devam edecek

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında 1 Nisan 2025 tarihine kadar Başkent Market'in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market'lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL'den satılmaya devam edecek.

Mobil Marketler ilçe ilçe geziyor

Uygun fiyatlı etten tüm vatandaşların faydalanması için tüm ilçeleri sırasıyla gezen üç Mobil Market'in ilerleyene günlerdeki güzergahı ise şöyle:

Mobil Market-1

-10 Mart Pazartesi Güdül Merkez

-11 Mart Salı Çayırhan Merkez

-12 Mart Çarşamba Ayaş Merkez

Mobil Market-2

-10-11 Mart Pazartesi-Salı Hüseyingazi Köprüsü üstü, LCW karşısı

-12 Mart Çarşamba Doğantepe Mahallesi 1048 Cadde No: 141

Mobil Market-3

-10 Mart Pazartesi Nallıhan Merkez

-11-12 Mart Salı-Çarşamba Beypazarı Merkez

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Uygun fiyatlı et satışından yararlanan vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Okan Şenol: "Burada yapılan işin çok ciddi, güzel, prestijli bir iş olduğunu düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, ayrıca tebrik de ediyorum. Hem temiz hem sağlıklı. Ben Halk Ekmek tesislerini de gezdim hepsini tek tek gördüm. Gerçekten güzel, temiz."

-Ahmet Sadık Canbel: " Mansur Yavaş'ın devamlı arkasındayız, onu seviyoruz. Bu uygulama da bizim gibi emekliler için gayet güzel, iyi bir iş. Devamlı yapıyor zaten, sadece et için değil, fakire de yardım yapıyor."

-Fatoş Sevinç: "Uygulamayı duymuştum. Hale uğrayacaktım ağabeylere sordum 'Buradan et veriliyor' deyince buradan bir kilo et alayım dedim. Yoksa halden yarım kilo alacaktım, şimdi buradan bir kilo alacağım. Çok iyi bir uygulama, çok memnunuz."

-Aysel Orman: "Vatandaş için çok iyi bir şey. Herkese teşekkür ederim Allah razı olsun."

- Zeki Yıldırım: "Hem kendim emekliyim hem eşim emekli iki maaşlıyız. Evim de kira olmadığı halde dışarıdan, kasaptan et almam mümkün değil. Ama buraya gelip buradan sağlıklı bir şekilde veterinerlerin, mühendislerin kontrollü bir şekilde yapmış olduğu denetimlerle etimi alıyorum, sağlıklı bir şekilde tüketiyorum."

-Hikmet Çimen: "Emeklilerin, yaşlıların, fakir fukaranın alamayacağı eti burada bir fırsat biliyor. Birer kilo alsalar Ramazanlığını kurtarmış olacaklar. Mansur Başkanı kutluyorum çok güzel hizmetleri var Ankara'ya."

-Kemal Selen: "En uygun olduğu için burada sıraya giriyoruz. Kasaplardan alamıyoruz. Allah razı olsun Başkanımızdan."

-Mustafa Bey: "Vatandaş elbette ucuz et yemek ister. Milletin alım gücü zaten kısıtlı. Tesadüfen geldik burada etimizi, kıymamızı aldık. İyi bir şey Büyükşehir Belediyesinin böyle kampanya yapması, vatandaşa hizmet etmesi, olması gerekenleri yapması güzel bir şey."

- Mustafa Karakurt: "Halkımız için güzel bir uygulamadır. İnsan bir et yesin yani… Kasaplara gidiyorsun 700-800 lira, 1000 liraya kadar et var. Burada yarı yarıya."

-Veysel Taşatan: "Sucuk çok kaliteli kokusundan belli. Ben arabanın yanından geçerken kokudan biliyorum. Her sucuk yenmez. Biz köylü çocuğuyuz neyin ne olduğunu biliriz. Hem fiyatlar uygun. Bala'da iki tane kasap var yanına varılmıyor. Ama bu garantili geliyor."

-Recep Erdoğan: "Uygulama güzel. Fiyatlar da iyi. 2 kilo et aldım, 1 kilo kıyma, 1 sucuk aldım. Memnunum."

- Adem Yıldırım: "Belediye demek, hizmet demek. Büyükşehir Belediyesinin de Bala'ya getirdiği bir hizmet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Belediyecilikte siyaset olmaz. Hizmet ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir uygulama, vatandaş zaten zor durumda. Alan var, alamayan var ama fiyatları piyasaya göre biraz uygun olduğu için belediyeye bu hizmeti yaptığı için teşekkür ediyorum."

- Recep Yıldırım: "Fiyatlar çok güzel. Aile bütçesine kilo başı en az 150-200 lira menfaati var. Bu da bizim için çok iyi biz emekliyiz. Görünce sevindik yani. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ederiz."