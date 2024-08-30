Ankara'da ve Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da ve Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Ankara\'da ve Beypazarı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

30.08.2024 17:16
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Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende, şiirler okundu.

Programın ardından Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilçedeki gazileri ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Beypazarı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ve Garnizon Komutanı Oğuz Karacabey ile Kaymakamlık makamında tebrikler kabul etti.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemine dair konuşmayı Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Oğuz Karacabey yaptı.

Törene, Kaymakam Vedat Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ilçedeki İncili Cami'de tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da ve Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı - Son Dakika

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