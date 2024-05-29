Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de mezun olduğu eski adıyla Ankara Ticari İlimler Akademisi olan daha sonra Gazi Üniversitesi İÜBF olarak hizmet veren en son Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak ismi değiştirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2023-2024 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenen Beştepe yerleşkesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Kürşat Göktürk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci yakını katıldı.

Açılış konuşmasında konuşan fakülte dekanı Prof. Dr. Purtaş, 1994 yılında mezun olduğu okulda görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

" Ben de 1994 yılında böyle bir mezuniyet törenine katılmıştım. Bu fakülteden mezun oldum. Hamd olsun fakültemizde dekanlık yapma nasip oldu. Bu benim için büyük bir gurur. Şunu söylemek istiyorum eminim önümüzdeki yıllarda bu görevleri arkadaşlarımız devralacak. Aralarından çok kıymetli akademisyenler, mülki idare amirleri, çok kıymetli girişimler çıkacak. Farklı sektörlerde Ankara Hacı Bayram Veli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olarak akademi geleneğini yaşatan ki bizim fakültemz 70 yıllık bir faküllte hem ülkemize hem de insanlığa çok güzel işler yapacaklar."

Uluslararası ilişkiler İngilizce bölümü mezunu Suna Abuzeroğlu, üniversiteyi birinci olarak bitirdiğini belirterek, "Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını aldığım için elbette. Sabahlara kadar çalışmalar, bunlar karşılığını buldu mutluyum" dedi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi fakülte ikincisi bölüm birincisi olarak mezun olan Alperen Karataş eğitim aldığı süreçte yaşadıkları zorlukları anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

"Çift anadalımı da fakültemizde tamamladım. Uluslararası ilişkilerin Türkçe bölümünü tamamladım. Aslında baktığımızda oldukça zorlu bir süreçti. Biraz nesil itibarıyla sınav sistemi değişiklikleri ve tam üniversite sınavına hazırladığım dönem pandemiyi gördük. Uzaktan eğitim gibi k oldukça zor şartlar... Bizi eğitim hayatımızda zorladı."

Sağlık Yönetimi bölüm birinciliği ve fakülte üçüncülüğü ile mezun olan Ecem Doğan ise elde ettiği başarıdan dolayı destek verenlere, teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Oldukça heyecanlıyım, elde ettiğim başarıdan dolayı gurur duyuyorum. İlk başlangıçta geçirdiğimiz bazı zorluklar vardı. Pandemi süreci olsun hayatımızı derin etkileyen deprem süreci olsun hepsinde arkadaşlarımızla beraber üzüldük ama hep birbirimize güç verdik. Bu süreçte bu noktaya gelmemizde hocalarımızın çok büyük emekleri oldu. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu başarıyı elde ettiysem ailem, hocalarım ve arkadaşlarımla hep beraber elde ettim."