Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Memur Alacak

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın liyakat esasına dayalı 300 itfaiye memuru alımı için başlayan başvuru süreci adayların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ankara İtfaiyesi kadrosuna katılmak isteyen adayların 22 Kasım 2024 tarihine kadar belediyenin internet adresindeki formu doldurarak, ilanda belirtilen diğer evraklarla birlikte Ankara İtfaiyesi yerleşkesine bizzat müracaat etmesi gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nı güçlendirmek için bünyesine yeni itfaiyecileri dahil etmeyi sürdürüyor. 300 itfaiye memuru alımı yapılacağının duyurulmasının ardından, Ankara İtfaiyesi'ne Türkiye'nin dört bir yanından başvurular geliyor. Liyakate dayalı atama yapacak olan Ankara İtfaiyesi, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" ya da "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" ön lisans programlarından mezun olan adayları KPSS puanına göre belirleyecek.

"Şu ana kadar 550 İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu personeli istihdam ettik"

Yeni personel istihdam ederek Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirileceğini belirten İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, "Yüzde 90 oranında güçlendirdiğimiz araç filomuz ve yeni istasyonlar açtığımız Ankara İtfaiye'mizin, personel istihdamına Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı personel alım politikasıyla devam ediyoruz. Şu ana kadar 550 İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu personeli istihdam ettik. Yine sadece alanlarından mezun gençlerin arasından seçeceğimiz 300 itfaiyeci ile Ankara İtfaiyemizi güçlendireceğiz" dedi.

Ankara İtfaiyesi kadrosuna katılmak isteyen adayların 22 Kasım 2024 tarihine kadar "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresindeki formu doldurarak, ilanda belirtilen diğer evraklara birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9 İskitler- Altındağ adresinde yer alan İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesine bizzat müracaat etmesi gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık günleri arasında aynı adreste gerçekleştirilecek.

"Ben Manavgat yangınından sonra tercih ettim bu mesleği, çok etkilenmiştim"

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelerek başvuruda bulunan adaylar düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Edanur Duran: "Gerçekten liyakatli bir alım olacağını düşünüyorum. Birçok belediye ve il, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden alım yapmıyor, sadece önlisans şartı arıyor. Bu bölüm şartı konulması, ehliyet şartı konulması bizim için çok iyi oldu."

-Melike İrem Tekkanat: "Bu bölümün mezunları olarak gerçekten 300 az bir rakam değil. Böyle güzel sayıların ve liyakatli alımların olmasını istiyoruz."

- Mehmet Turan: "Liyakatsiz alımlarda iş bulamıyoruz. Bu durumlarda mezun olmanın da bir anlamı kalmıyor. Mezun oluyoruz fakat işe giren onun yarısı kadar oluyor ve açıkta kalıyoruz. Ankara'nın böyle bir alım yapması çok hoşumuza gitti. İnşallah diğer yerler de açar."

-Hakan Karakuş: "Ankara İtfaiyesi'nin bir özelliği var sadece bu bölümden, C ve G sınıfı ehliyet şartlı alım yapıyor. Biz Başkent İtfaiyesinin bu tutumunu tüm Türkiye'den bekliyoruz. Birçok belediye Ankara İtfaiyesi gibi yapmadığı için işe alınamıyoruz. Ankara İtfaiyesi örnek alınsın."

-Nurgül Ilgaz: "Ben Sivil Savunma ve İtfaiye Bölümü mezunuyum. Ankara İtfaiyesi liyakate dayalı alım yapıyor, Mansur Başkan'ımıza teşekkür ederiz."

-Burcu Özden: "Ben Manavgat yangınından sonra tercih ettim bu mesleği, çok etkilenmiştim. Başka bir bölüm okuyordum, onu bırakıp itfaiye bölümü okumaya başladım."

-Berat Taçyıldız: "Amcamın da mesleği itfaiyecilik olduğu için küçük yaşlardan beri istediğim bir meslekti. Başvurdum, inşallah atanacağım."

-Mert Karaduman: "İnsanlara yardım etmek, arama ve kurtarma yapmak için bu mesleği tercih ettim. Ankara Büyükşehir Belediyesi liyakatli alım yapıyor, bu konuda teşekkür ederiz."

-Tolga Durukan: "İnsanlara yardım eli uzatmak için bu mesleği tercih ettim. Büyükşehir Belediyesinin lise ve üniversite mezunları için alım yapması çok iyi, bu yıl mezun olup başvurdum, heyecanlıyım."

- Serkan Demir: "Bu bölümün mezunları bu işi yapmalı, doğru olanı Büyükşehir Belediyesi yapmış. Teşekkürler."