ANKARA SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 13.253
Toplam Seçmen : 4.304.874
Açılan Sandık : 7.596
Açılan Sandık Oranı : % 57,32
Kullanılan Oy : 1.892.821
Geçerli Oy : 1.850.818
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMANSUR YAVAŞ% 58,961.091.216
AK PARTİTURGUT ALTINOK% 33,03611.251
DİĞER% 2,648.051
YENİDEN REFAHSUAT KILIÇ% 2,3343.168
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN BARTU SORAL% 0,8816.222
İYİ PARTİCENGİZ TOPEL YILDIRIM% 0,814.828
DEM PARTİGÜLTAN KIŞANAK% 0,499.052
SAADETCAFER GÜNEŞ% 0,285.095
HAK-PARFAZLI TAŞKAN% 0,122.290
MEMLEKETZAFER BURAK HASAR% 0,091.623
TKPALİ UFUK ARİKAN% 0,081.557
YTPSERKAN ÜNVER% 0,081.524
DEVA PARTİSİCELAL MÜMTAZ AKINCI% 0,071.261
ANAPTUVANA NAZ KETENE% 0,04771
VATAN PARTİSİUTKU REYHAN% 0,04663
DSPMEHMET SELİM ÇETİN% 0,03576
MİLLETSALİH KOÇ% 0,03515
TKHFİGEN TOPAL% 0,02392
AB PARTİABDULLAH DEMİRYÜREK% 0,02287
OCAKMURAT YARDIMCI% 0,01177
BAĞIMSIZKORKUT CESUR% 097
BAĞIMSIZYUNUS MURAT GÜZTOKLUSU% 065
BAĞIMSIZSUAT KARAMAN% 050
BAĞIMSIZMUSTAFA SANĞU% 049
BAĞIMSIZLOKMAN CENGİZ% 038
AKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 92,45
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİLAL AYIK% 50,1211.065
YENİDEN REFAHGÜLTEKİN AYANTAŞ% 21,574.763
CHPFİLİZ GEYGEL% 21,564.760
DİĞER% 2,12467
BÜYÜK BİRLİKORHAN ESİM% 1,42314
İYİ PARTİNİHAT KARAOĞLAN% 1,37302
SAADETORHAN ÖZDEN% 0,91200
DEM PARTİCÜNEYT YILDIRIM% 0,63139
ZAFER PARTİSİUĞUR YIRTICI% 0,1534
MİLLİ YOLBARIŞ EZER% 0,0512
DEVA PARTİSİEMRE ALTUN% 0,036
BTPZEKİ MERCAN% 0,025
YTPALPARSLAN ÖZEL% 0,013
HÜDA PARİBRAHİM HALİL AKMEŞE% 0,013
MEMLEKETDENİZ GÖKKAYA% 0,012
DSPCENGİZ GÜNDÜZ% 0,012
MİLLETBAHTİYAR EREGİZ% 0,011
VATAN PARTİSİAGAH KUTLU% 01
ALTINDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 60,02
Katılım Oranı : % 67,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL TİRYAKİ% 50,4858.828
CHPRAMAZAN DEĞERLİ% 40,8147.567
YENİDEN REFAHMEHMET ALTINGÖZ% 3,123.638
DİĞER% 2,673.113
İYİ PARTİREMZİ SAĞLAM% 1,061.235
ZAFER PARTİSİCAN GÜLER% 0,76882
DEM PARTİMEHMET ADİL BAŞKARA% 0,39455
SAADETEMANULLAH KOCA% 0,26303
DEVA PARTİSİKADRİYE ESRA AYGÜN% 0,0783
MEMLEKETAYNUR ARSLANER% 0,0559
TKPHASAN RIZA ÇAĞDAŞ% 0,0450
BTPBAYRAM GÜZEL% 0,0450
TİPNESLİHAN ŞAHİN DALKAYA% 0,0449
VATAN PARTİSİKURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ% 0,0331
HÜDA PARHARUN AGAH% 0,0227
YTPSADET POLAT% 0,0224
GELECEK PARTİSİMURAT BOZKURT% 0,0221
MİLLETOSMAN KILIÇ% 0,0218
ANAPHATİCE TAŞTAN% 0,0117
BAĞIMSIZYAVUZ TOPSAÇ% 0,0117
DSPGÜLTEN DEMİRBAŞ% 0,0113
HKPMUSTAFA DENİZ ÇAKIR% 0,0113
DPYAKUP COŞKUN% 0,0112
MİLLİ YOLALİ DİNÇER% 0,0112
EMEPİREM TAÇYILDIZ% 0,019
HAK-PARHÜSEYİN POLAT% 0,018
BAĞIMSIZAYDIN ÜNSAL% 0,018
APERGÜN BOYACIOĞLU% 0,017
AYAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 52
Katılım Oranı : % 87,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİZZET DEMİRCİOĞLU% 46,172.517
MHPMEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ% 34,931.904
BÜYÜK BİRLİKTEVFİK EREN% 12,13661
YENİDEN REFAHBÜLENT TAŞAN% 2,77151
İYİ PARTİALAETTİN SÜER% 1,6590
DEM PARTİSALİH BERKAY ULUÇAY% 0,8446
SAADETAVNİ AKKOÇ% 0,4826
ZAFER PARTİSİALİ KILINÇ% 0,3921
MİLLETZEKAİ SOYSAL% 0,158
BTPFAİK ÜNAL SİLİER% 0,116
MEMLEKETBURAK ÖZKORUL% 0,095
DSPNURETTİN BURAK SEVİNÇ% 0,095
DEVA PARTİSİOZAN EMRE ÇİFTÇİ% 0,095
YTPTAYLAN TEZCAN% 0,053
EMEPDOĞA BAYBUĞA% 0,021
HÜDA PARYUSUF ALPSOY% 0,021
VATAN PARTİSİSEVİM DELİGÖZ% 0,021
BALA

Açılan Sandık Oranı : % 28,42
Katılım Oranı : % 82,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET BURAN% 41,181.927
CHPİSA KAPLAN% 33,021.545
BÜYÜK BİRLİKABBAS ŞAHİN% 14,73689
İYİ PARTİLEVENT GÜRBÜZ% 6,35297
DİĞER% 1,256
YENİDEN REFAHALİ ÇAKMAK% 1,1152
SAADETSONER DALKIRAN% 0,9444
ZAFER PARTİSİMUHARREM FINDIKCI% 0,5827
ANAPBAHADIR DURUM% 0,314
BTPBAYRAM TUNCER% 0,2411
YTPEREN OCAK% 0,115
MEMLEKETUMUT ORBEY% 0,042
HÜDA PARABDULHALİM ÇELİK% 0,042
DPMERT DEMİRHAN% 0,042
DEVA PARTİSİRASİM ATAN% 0,042
VATAN PARTİSİELMİRA KORKMAZ% 0,042
TKPZEKİCAN DEMİRÇELEN% 0,021
MİLLETMEHMET KARABAY% 0,021
BEYPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 62,18
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZER KASAP% 49,478.297
AK PARTİTUNCER KAPLAN% 28,284.744
İYİ PARTİVEYSEL AYIK% 18,163.046
YENİDEN REFAHHAYDAR ÇALIŞKAN% 2,43408
ZAFER PARTİSİFEYYAZ BERKAN AŞUTLİ% 0,3457
BTPHASAN KULOĞLU% 0,3253
SAADETKUTLU ÇINAR% 0,2136
DEM PARTİNURHAYAT ÖZKAN% 0,1728
DİĞER% 0,1424
VATAN PARTİSİSERHAT BAYRAMOĞLU% 0,117
EMEPVELİ DOĞAN% 0,0813
HÜDA PARMEHMET TEKCANLI% 0,0610
MEMLEKETALİ EVREN ERYILDIZ% 0,059
HKPALİ SARIOĞLU% 0,059
DSPKADİR KURTULUŞ YETKİN% 0,058
TKPCOŞKUN GÖK% 0,046
DEVA PARTİSİNURSEL ÖZER% 0,046
MİLLETÇELEBİ SEVİM% 0,012
ÇAMLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 82,46
Katılım Oranı : % 83,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZADEM CEYLAN% 51,463.910
AK PARTİHAZIM CANER CAN% 26,942.047
CHPMEHMET CENGİZ% 17,571.335
YENİDEN REFAHÇETİN TAŞDEMİR% 3,25247
İYİ PARTİNUMAN CENGİZ% 0,2922
BTPMETİN YILMAZ% 0,1914
SAADETMUSTAFA TUNCER% 0,097
VATAN PARTİSİTURAN EĞRİ% 0,054
DPİLHAMİ DURSUN HOŞVER% 0,043
HKPMEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU% 0,032
YTPCAVİT ERKEN% 0,032
MİLLETŞÜKRÜ SIRDAŞ% 0,032
MEMLEKETHANDAN TÜRKOĞLU% 0,011
DEM PARTİMEKKE KOÇ% 0,011
HÜDA PARSEYFULLAH AVCI% 0,011
ÇANKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 33,41
Katılım Oranı : % 80,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN CAN GÜNER% 65,45122.568
AK PARTİDUHAN KALKAN% 15,3728.789
TİPİRFAN DEĞİRMENCİ% 5,8410.938
ZAFER PARTİSİESMAÜL HÜSNA ASLAN% 5,069.478
İYİ PARTİOSMAN TOPAL% 1,733.248
YENİDEN REFAHMUSTAFA ERİKLİ% 1,362.554
DİĞER% 0,961.804
DEM PARTİTÜRKAN DEMİR% 0,911.707
TKPÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI% 0,5939
DEVA PARTİSİSELİN KARSAK KARADUMAN% 0,43800
MEMLEKETVELİ ÖZÇELİK% 0,36680
BÜYÜK BİRLİKEROL KOÇOĞLU% 0,35647
SAADETİBRAHİM TEMEL% 0,33625
EMEPİBRAHİM KAYGISIZ% 0,3566
BTPBÜLENT BELOVACIKLI% 0,17311
VATAN PARTİSİTAHSİN MURAT DEMİRBAŞ% 0,16295
DPİREM TAŞPINAR% 0,13239
SOL PARTİİLKNUR BAŞER% 0,12222
YTPZAFER DEMİRAY% 0,09173
HKPAZİME AYÇA OKUR% 0,07122
ANAPGİZEM ECE ATASOY% 0,0599
DSPDENİZ ÇAĞLAR% 0,0593
HÜDA PAREMİNE ALPSOY% 0,0584
APKAAN ŞAHİN% 0,0361
MİLLETFATMA ÖZDEMİR% 0,0353
BAĞIMSIZAHMET ALPAY SEFEROĞLU% 0,0353
MİLLİ YOLSERKAN KÖSE% 0,0350
BAĞIMSIZAHMET SEZEN% 0,0239
AB PARTİBURAK YILDIZ% 0,0232
ÇUBUK

Açılan Sandık Oranı : % 78,85
Katılım Oranı : % 81,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAKİ DEMİRBAŞ% 42,6418.047
YENİDEN REFAHMUSTAFA ERDOĞAN% 27,4811.630
CHPCAN KADEROĞLU% 24,2510.263
BÜYÜK BİRLİKMURAT UYAR% 1,38583
SAADETYILDIRIM KAMAÇ% 1,05445
İYİ PARTİKORHAN MERKİ% 0,86365
DİĞER% 0,6255
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ SUNGUR% 0,41173
DEM PARTİHALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN% 0,36152
MEMLEKETSERKAN KANTAŞ% 0,1875
BAĞIMSIZMURAT UÇAR% 0,1353
BTPİZZET YAŞAR% 0,1146
YTPEMİNE YURDUSEVER% 0,143
BAĞIMSIZİSMAİL ÖZDEMİR% 0,142
VATAN PARTİSİDURSUN KESKİN% 0,0835
HÜDA PARBAHRİ ALTINDAĞ% 0,0729
MİLLETMETİN DOĞAN% 0,0522
HKPAHMET ERDEM% 0,0519
DSPŞUAYİP ÇINAR% 0,0418
TKPHELİN KAYA% 0,0418
DPCEM TAŞKIN% 0,0210
ELMADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 50,42
Katılım Oranı : % 84,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADEM BARIŞ AŞKIN% 54,57.273
AK PARTİEYYÜP TEKİNER% 36,894.923
SAADETMEVLÜT DEMİR% 2,12283
YENİDEN REFAHSEYFETTİN BOĞAZLİ% 1,72229
DEM PARTİERKİN AKBAY% 1,48198
DİĞER% 0,86115
ZAFER PARTİSİKERİM ALÇIKAYA% 0,6384
MEMLEKETESRA MURAT% 0,5269
BTPHAKAN SARIBIYIK% 0,3952
TKPRAŞİT SEYMEN% 0,3445
HÜDA PARİSMAİL YARDIMCI% 0,2635
DEVA PARTİSİEMRE TURAN% 0,1317
DSPGÜLSEN BİRSU ŞUMNU% 0,057
YTPAYHAN TAŞÇI% 0,057
DPŞEREF TURAL% 0,023
MİLLETNİHAT ÇETİN% 0,023
VATAN PARTİSİAYŞE ÜNALMIŞ% 0,022
ETİMESGUT

Açılan Sandık Oranı : % 29,24
Katılım Oranı : % 78,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERDAL BEŞİKCİOĞLU% 55,1157.092
MHPENVER DEMİREL% 33,9235.141
YENİDEN REFAHABDULKADİR BALOĞLU% 2,983.081
İYİ PARTİHİLMİ ÖZER% 1,721.781
DİĞER% 1,631.684
ZAFER PARTİSİMÜSLİM TAŞDAN% 1,591.645
DEM PARTİİKRAM BEDİR% 0,6625
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMED SADIK YILMAZ% 0,6624
SAADETMUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN% 0,51530
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN DEMİR% 0,28287
ANAPNİLÜFER YURTOĞLU% 0,2209
MİLLETHÜSEYİN GÜLŞEN% 0,18190
MEMLEKETÖMER ÖZDOĞAN% 0,17174
HÜDA PARYUNUS YILMAZ% 0,12122
TKPUTKU DAĞ% 0,0997
BTPÖMER KILIÇ% 0,0992
YTPFİKRET TURAN% 0,0884
VATAN PARTİSİVOLKAN KILIÇASLAN% 0,0555
DPBURAK ŞAHİNKAYA% 0,0548
DSPDOĞAN PARLAK% 0,0334
EVREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ÜNSAL% 44,18706
CHPARİF GÜÇLÜ% 37,67602
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL EKİCİ% 16,15258
YENİDEN REFAHALPARSLAN İLGÜN% 0,9415
BTPVEYSEL KAZEL% 0,6310
SAADETBEKİR ASICIOĞLU% 0,193
DEM PARTİHAKAN KIYAK% 0,122
MEMLEKETSAMED ESEN% 0,061
DSPERKAN KAYGUSUZ% 0,061
GÖLBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 41,79
Katılım Oranı : % 80,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYAKUP ODABAŞI% 44,516.407
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN KOÇAK% 23,518.667
MHPRAMAZAN ŞİMŞEK% 21,437.902
DİĞER% 4,241.562
İYİ PARTİFEHMİ KANDEMİR% 1,42523
YENİDEN REFAHSALİH AYDEMİR% 1,38508
ZAFER PARTİSİGÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR% 1,06391
SAADETSELİM AKGÜL% 1368
DEM PARTİÜMİT GÖKSU% 0,4148
TİPAYSEL DUMAN% 0,2282
MEMLEKETHÜSEYİN SARIASLAN% 0,1557
DEVA PARTİSİADNAN AKPOLAT% 0,1349
ANAPRECAİ CANORUÇ% 0,1244
TKPASLITÜRK ÇALLI% 0,0932
BTPŞEVVAL KAZANCI% 0,0831
HÜDA PARİHSAN DEMİR% 0,0519
MİLLİ YOLHALİL HAKAN ERÇELEBİ% 0,0416
MİLLETAHMET ÖZDEMİR% 0,0415
VATAN PARTİSİCAN AYBARS BİLGİCİER% 0,0414
YTPAZİZ ER% 0,0313
DPERKİN DELİKANLI% 0,028
HKPÖZGÜR GÜRTAN% 0,026
DSPNİLGÜN BİRBAŞ% 0,013
OCAKALİ SEZER% 0,012
BAĞIMSIZMURAT GÖKÇEN% 0,012
BAĞIMSIZNECATİ ORMAN% 01
GÜDÜL

Açılan Sandık Oranı : % 45
Katılım Oranı : % 89,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DOĞANAY% 54,551.355
AK PARTİMUZAFFER YALÇIN% 41,191.023
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÇAKIR% 1,6140
DİĞER% 0,9323
SAADETAYTEKİN CAN% 0,369
DEVA PARTİSİVOLKAN ALTINIŞIK% 0,328
ZAFER PARTİSİERTUĞRUL DUYGU% 0,287
VATAN PARTİSİBAHRİ ERDEM% 0,25
BTPAYDIN İLİK% 0,164
DSPTARKAN DENİZKAYA% 0,123
MİLLETŞEYH BİLAL DURMUŞ% 0,123
HKPSERCAN CEM CANTAŞ% 0,082
YTPHAKKI KOCA% 0,041
HÜDA PARSÜLEYMAN ALPSOY% 0,041
HAYMANA

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 78,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEVENT KOÇ% 55,13.649
AK PARTİÖZDEMİR TURGUT% 39,242.599
YENİDEN REFAHÖMER ERCAN% 1,86123
DEM PARTİMAHMUT BAŞARAN% 1,69112
İYİ PARTİAYŞE ŞİMŞİR% 0,5738
BTPFİKRET BAYTAR% 0,3523
SAADETMAHMUT GÜLMEZ% 0,2416
DEVA PARTİSİMEHMET ALİŞAN YAŞAR% 0,213
MEMLEKETBURAK KÜÇÜK% 0,1812
HÜDA PARMUSTAFA ATEŞ% 0,1711
DPMEHMET SEZGİN KUBAT% 0,1711
HKPKIVILCIM ZELAL KUŞCU% 0,096
DİĞER% 0,064
MİLLETVEYSEL CAVLAK% 0,043
VATAN PARTİSİEMİN YILDIRIM% 0,032
DSPCAN OKAN ERDEN% 0,011
KAHRAMANKAZAN

Açılan Sandık Oranı : % 76,13
Katılım Oranı : % 84,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELİM ÇIRPANOĞLU% 50,112.987
AK PARTİSERHAT OĞUZ% 43,7611.343
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ UYSAL% 2,71702
DİĞER% 1,74452
İYİ PARTİFATMA GÜLÜMSER BİROL% 1,11288
DSPECEVİT AKBABA% 0,1847
SAADETALİ ŞAYBAK% 0,0820
ZAFER PARTİSİEMRE YILMAZ% 0,0719
MEMLEKETLERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU% 0,0513
DEVA PARTİSİMEHMET ZEKİ KAPLAN% 0,0410
DEM PARTİANIL SABAHATTİN KARLI% 0,039
YTPCANER GÜNEŞ% 0,039
HÜDA PARENGİN DİLBAZ% 0,037
DPALİ KILIÇ% 0,025
TKPARDA YAVUZ% 0,024
MİLLETAZMİ TAT% 0,013
VATAN PARTİSİŞÜKRAN ÖZALP% 0,013
HKPSULTAN KIRAN% 0,012
BTPHALİL BİRİNCİ% 01
KALECİK

Açılan Sandık Oranı : % 56,72
Katılım Oranı : % 89,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSATILMIŞ KARAKOÇ% 54,612.349
MHPERDAL DAL% 35,221.515
İYİ PARTİFİLİZ ULUSOY% 4,86209
YENİDEN REFAHMUSTAFA KARADAĞLI% 1,5868
DİĞER% 143
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR TOPRAK% 0,4921
ZAFER PARTİSİABDULLAH GÖLLÜ% 0,417
SAADETÖMER KARAKOÇ% 0,313
MİLLETABDULKADİR EREGİZ% 0,2812
DPMEHMET YURTOĞLU% 0,2611
HKPDUYGU ÜN% 0,2310
HÜDA PARHALİT TANLAK% 0,198
BTPİSMAİL HAKKI BEKTAŞ% 0,167
MEMLEKETAHMET DÖNMEZ% 0,146
VATAN PARTİSİBORA SARIKAYA% 0,146
DEVA PARTİSİALİME AKTAŞ TOPAL% 0,094
DEM PARTİMUSTAFA DEMİR% 0,052
KEÇİÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 36,28
Katılım Oranı : % 81,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ÖZARSLAN% 45,4987.981
AK PARTİZAFER ÇOKTAN% 37,0671.690
DİĞER% 7,4814.464
YENİDEN REFAHSAİT ALİ ARSLAN% 3,526.811
İYİ PARTİKEMAL BABUCCU% 1,963.796
ZAFER PARTİSİADEM ÖZTÜRK% 1,883.632
DEM PARTİSADIK YILDIZ% 0,561.078
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ER% 0,49950
SAADETSÜLEYMAN TEKBAŞ% 0,44853
YTPEBRU ÖZKAN% 0,21400
MEMLEKETTURGAY CABAR% 0,16304
DEVA PARTİSİHAMZA AYDOĞDU% 0,14262
BTPBURAK KARATAŞOĞLU% 0,13258
EMEPHÜSEYİN KARAGUŞ% 0,09172
TKPFERHAT ŞAHİN% 0,08160
VATAN PARTİSİERDEM CÖMERT% 0,0589
DSPUĞUR ŞENER KALEMLER% 0,0472
ANAPERSİN NARLI% 0,0470
MİLLETMUSTAFA DEMİR% 0,0366
HÜDA PARÜMİT BİLİCİ% 0,0364
DPHABİBE ÇÖGEN% 0,0358
HKPCİHAN ÇAKIR% 0,0249
APHÜSEYİN ERÇİN% 0,0232
ABPEYYÜP ÖZBEK% 0,0231
MİLLİ YOLSUAT KAYA% 0,0129
BAĞIMSIZERCAN YILMAZ% 0,0125
AB PARTİOSMAN ÇÖLGEÇEN% 0,0122
KIZILCAHAMAM

Açılan Sandık Oranı : % 70,63
Katılım Oranı : % 88,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ACAR% 44,915.582
CHPCOŞKUN ÜNAL% 415.096
BAĞIMSIZHASAN DEMİRCİ% 5,25653
YENİDEN REFAHSEYFULLAH KÖKEN% 4,34539
İYİ PARTİSELÇUK KIRMIZI% 2,11262
SAADETVEYSEL ÜZMEZ% 0,7290
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÇAKIR% 0,4151
BAĞIMSIZYAKUP ERDEN% 0,2227
DPMEHMET GÜVEN% 0,1823
HÜDA PARSÜMEYRA YILMAZ% 0,1620
MEMLEKETORHAN ŞİMŞEK% 0,1417
BTPSEMİHA TAD% 0,1417
YTPDOĞUCAN HANÇER% 0,1114
DEVA PARTİSİSİNAN ŞAHİN% 0,1114
VATAN PARTİSİBAYRAM KUTLU% 0,067
DİĞER% 0,067
DEM PARTİZEYNEP TAN PARLAK% 0,034
TKPNECATİ KARAKUŞ% 0,022
HKPNECLA ŞİŞMAN% 0,022
MİLLETHARUN NEVRUZOĞLU% 0,012
MAMAK

Açılan Sandık Oranı : % 54,38
Katılım Oranı : % 76,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVELİ GÜNDÜZ ŞAHİN% 52,3105.619
AK PARTİASIM BALCI% 37,2675.240
YENİDEN REFAHHÜSEYİN EKİNCİ% 2,775.595
İYİ PARTİKEVSER OFLUOĞLU% 1,943.928
ZAFER PARTİSİKEZBAN YAVUZ% 1,593.212
DİĞER% 1,312.648
DEM PARTİELİF KAYA% 1,052.122
SAADETMURAT SİPAHİ% 0,37741
YTPŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL% 0,25499
TİPMAHİ ÖZNUR BİLEN% 0,17341
ANAPHASAN DİNÇER% 0,16327
DEVA PARTİSİMUHAMMED HANİFİ ÖZHAN% 0,16318
BTPHÜSEYİN KULOĞLU% 0,15296
TKPASUMAN ALKOYAK% 0,13263
EMEPİLKE IŞIK ÜNÜVAR% 0,11228
VATAN PARTİSİCAN ALKAÇ% 0,06125
HÜDA PARMURAT GÜNAYDIN% 0,0596
DSPHALİL UTKU ÖZTERZİ% 0,0594
MİLLİ YOLAHMET SUBAŞI% 0,0371
DPHAKAN ÖZ% 0,0366
MİLLETHAKKI ERASLAN% 0,0366
APTUNCAY ÇELİK% 0,0353
NALLIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 68,29
Katılım Oranı : % 82,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERTUNÇ GÜNGÖR% 545.877
AK PARTİİSMAİL ÖNTAŞ% 43,284.711
YENİDEN REFAHKEMAL VAROL% 1,66181
SAADETHİLMİ AYDOĞDU% 0,2325
DİĞER% 0,2224
ZAFER PARTİSİMUSTAFA İPEK% 0,1213
DEVA PARTİSİŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ% 0,111
BAĞIMSIZSABAHATTİN METE% 0,111
MEMLEKETMERT KAYA% 0,078
BTPMÜCAHİD İLGÜN% 0,078
DPALİ ULU% 0,055
DEM PARTİKORHAN ÖZKIVANÇ% 0,022
HKPSEVİM ÖNER% 0,022
HÜDA PARABDULKADİR ÖCÜT% 0,022
VATAN PARTİSİALİ OZAN ŞİMŞEK% 0,022
TKPDOĞAÇ BORAN% 0,011
MİLLETZAFER KODAL% 0,011
POLATLI

Açılan Sandık Oranı : % 44,58
Katılım Oranı : % 76,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL YILDIZKAYA% 47,3513.337
MHPLEVENT ÇAĞLANCI% 38,5810.867
YENİDEN REFAHYUSUF HAMDEMİR% 7,292.052
İYİ PARTİHÜSEYİN ÖZLÜK% 1,96552
DEVA PARTİSİSADIK SERHAT UĞURLU% 1,44405
SAADETNASUH REŞAT AYAR% 0,92260
EMEPUĞUR CAN DÜZGÜN% 0,54152
MİLLİ YOLŞABAN TEKİN% 0,3188
MEMLEKETÖZKAN ÇELİK% 0,3187
TKPOGÜN ERATALAY% 0,2158
HÜDA PARABDULVAHAP KOYUNCU% 0,256
DSPHAKAN TEKERTARLA% 0,1748
BAĞIMSIZÇAĞLAYAN ONARAN% 0,1646
VATAN PARTİSİALİ GÜLSOY% 0,1440
HKPİHSAN BOZGUN% 0,1132
DİĞER% 0,1132
YTPTOLUNAY TEZCAN% 0,129
MİLLETALİ RIZA KIZILTEPE% 0,129
PURSAKLAR

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 79,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERTUĞRUL ÇETİN% 53,828.188
CHPHALİL TUNÇAY% 22,2111.640
YENİDEN REFAHBAYRAM BAŞ% 17,579.204
ZAFER PARTİSİŞERAFETTİN COŞAR% 1,84966
İYİ PARTİZEKERİYA ERSARI% 1,3679
SAADETSEYİTMEHMET KARAGÜLLE% 1,03541
DİĞER% 0,34178
DEM PARTİBARAN YALÇINKAYA% 0,32167
DEVA PARTİSİBÜLENT KOCA% 0,3155
MEMLEKETMURAT ASLANDOĞDU% 0,27141
BTPARİFE GÖKSEL% 0,19100
YTPMERAL ÇELİK% 0,1792
DSPNURAN ATAK% 0,1578
MİLLETEDİBALİ ERDEM% 0,1158
HÜDA PARHAMDULLAH BAYRAM% 0,152
TKPŞERİVAN BAKİ% 0,0950
EMEPÖZLEM BOYRAZ ÖZEL% 0,0735
ANAPKURTULUŞ KORKMAZ% 0,0630
HKPŞULE EROĞLU% 0,0315
VATAN PARTİSİMEHMET ZEKİ AYGÜL% 0,0315
DPSERKAN SEZER% 0,0213
SİNCAN

Açılan Sandık Oranı : % 68,43
Katılım Oranı : % 67,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT ERCAN% 49,0491.129
CHPVEYSEL ALKAN% 33,5162.276
DİĞER% 7,9914.844
İYİ PARTİFATİH KOCA% 6,6712.391
YENİDEN REFAHMELİH GÜNER% 1,913.547
DEM PARTİNEVROZ BULAK% 0,27507
ZAFER PARTİSİCANER GÖKÇE% 0,26480
SAADETÖZTÜRK KORKMAZ% 0,1180
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN GÜRKAN% 0,09171
MEMLEKETZİYA KİRZUK% 0,0244
HÜDA PARUBEYDULLAH ÇAKIR% 0,0238
YTPDURAK YILDIRIM% 0,0232
BTPMUZAFFER ADEMİ% 0,0228
DSPİSMAİL DAYI% 0,0125
DEVA PARTİSİYAKUP ENGİN% 0,0122
TKPHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,0120
TİPEMİN ŞAKAR% 0,0120
DPHARUN GÜLMEZ% 0,0113
HKPGÜLAY BOZGUN% 0,0112
MİLLETAHMET ATEŞ% 0,019
VATAN PARTİSİPERİHAN KARAGÖLLÜ% 0,019
BAĞIMSIZMEHMET ALİ GÜRKAYNAK% 09
EMEPMETİN GÜL% 08
ANAPONUR KILIÇ% 07
ŞEREFLİKOÇHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 74,56
Katılım Oranı : % 75,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA KOÇAK% 62,067.968
AK PARTİMEMİŞ ÇELİK% 29,453.781
YENİDEN REFAHMUHAMMET DOĞAN% 5,33685
İYİ PARTİAVNİ YILDIRIM% 0,6685
DEM PARTİMUSTAFA ERBEK% 0,5976
DEVA PARTİSİÖNDER İLDEŞ% 0,5976
MEMLEKETMAHMUT CELAL ÜNSAL% 0,4355
ZAFER PARTİSİFAHRİ TUNA% 0,2633
GELECEK PARTİSİBEYHAN GÜLER YILMAZ% 0,2329
BAĞIMSIZTURAN KAYALAR% 0,0811
HKPENDER GÜRTAN% 0,068
HÜDA PARCEMAL KİŞİ% 0,068
TKPGÜLPARE BARIŞKAN% 0,056
BTPFATMA KÜBRA GÜLER% 0,056
EMEPŞÜKRAN DOĞAN% 0,045
MİLLETAHMET TOKYAY% 0,045
VATAN PARTİSİYUSUF TUNÇER% 0,023
YENİMAHALLE

Açılan Sandık Oranı : % 47,67
Katılım Oranı : % 75,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFETHİ YAŞAR% 64,51120.393
AK PARTİABDULKADİR AYDOĞAN% 30,2556.459
DİĞER% 1,943.618
ZAFER PARTİSİSERHAD ÖZDAMAR% 0,951.781
YENİDEN REFAHGAMZE KILINÇ% 0,911.701
İYİ PARTİSEVİN ÇAĞLAYAN% 0,851.593
SAADETMUSTAFA AYDIN% 0,15286
DEVA PARTİSİYUSUF YILDIZ% 0,08150
TKPHAKAN BULUT% 0,08149
EMEPYASEMİN KÖKTAŞ% 0,06117
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,0594
YTPHADİYE KEMEÇ% 0,0465
VATAN PARTİSİMUSTAFA AYNUR% 0,0240
DSPENVER AYDIN% 0,0239
MİLLETOSMAN DURAN% 0,0230
BAĞIMSIZSANEM DENİZ KURAL% 0,0230
ANAPZİYA YİĞİT TUNÇER% 0,0229
HÜDA PARYILMAZ AKGÜL% 0,0125
APGÖKHAN AKÇAKAYA% 0,0117
MİLLİ YOLMUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ% 0,0113

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar
    23:55 CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.

  • ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız
    23:55 ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız

    ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık'
    23:53 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık'

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı
    23:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.

  • Özgür Özel:
    23:53 Özgür Özel: "Chp Artık Başının Üzerindeki Görünmez Yüzde 25'lik Tavanı Söz Verdiğimiz Gibi Kırmıştır, Tuzla Buz Etmiştir"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.

  • Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi
    23:52 Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.

  • İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde
    23:52 İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde

    31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.

  • Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı
    23:52 Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Bursa'da CHP Zaferi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Kutlamalarla Karşılandı
    23:52 Bursa'da CHP Zaferi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Kutlamalarla Karşılandı

    Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.

  • Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada
    23:52 Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada

    Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

  • Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı
    23:51 Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.

  • Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı
    23:51 Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
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