ANKARA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|13.253
|Toplam Seçmen
|:
|4.304.874
|Açılan Sandık
|:
|7.596
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,32
|Kullanılan Oy
|:
|1.892.821
|Geçerli Oy
|:
|1.850.818
|Katılım Oranı
|:
|% 77,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MANSUR YAVAŞ
|% 58,96
|1.091.216
|AK PARTİ
|TURGUT ALTINOK
|% 33,03
|611.251
|DİĞER
|% 2,6
|48.051
|YENİDEN REFAH
|SUAT KILIÇ
|% 2,33
|43.168
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN BARTU SORAL
|% 0,88
|16.222
|İYİ PARTİ
|CENGİZ TOPEL YILDIRIM
|% 0,8
|14.828
|DEM PARTİ
|GÜLTAN KIŞANAK
|% 0,49
|9.052
|SAADET
|CAFER GÜNEŞ
|% 0,28
|5.095
|HAK-PAR
|FAZLI TAŞKAN
|% 0,12
|2.290
|MEMLEKET
|ZAFER BURAK HASAR
|% 0,09
|1.623
|TKP
|ALİ UFUK ARİKAN
|% 0,08
|1.557
|YTP
|SERKAN ÜNVER
|% 0,08
|1.524
|DEVA PARTİSİ
|CELAL MÜMTAZ AKINCI
|% 0,07
|1.261
|ANAP
|TUVANA NAZ KETENE
|% 0,04
|771
|VATAN PARTİSİ
|UTKU REYHAN
|% 0,04
|663
|DSP
|MEHMET SELİM ÇETİN
|% 0,03
|576
|MİLLET
|SALİH KOÇ
|% 0,03
|515
|TKH
|FİGEN TOPAL
|% 0,02
|392
|AB PARTİ
|ABDULLAH DEMİRYÜREK
|% 0,02
|287
|OCAK
|MURAT YARDIMCI
|% 0,01
|177
|BAĞIMSIZ
|KORKUT CESUR
|% 0
|97
|BAĞIMSIZ
|YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
|% 0
|65
|BAĞIMSIZ
|SUAT KARAMAN
|% 0
|50
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA SANĞU
|% 0
|49
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN CENGİZ
|% 0
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,45
|Katılım Oranı
|:
|% 81,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİLAL AYIK
|% 50,12
|11.065
|YENİDEN REFAH
|GÜLTEKİN AYANTAŞ
|% 21,57
|4.763
|CHP
|FİLİZ GEYGEL
|% 21,56
|4.760
|DİĞER
|% 2,12
|467
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN ESİM
|% 1,42
|314
|İYİ PARTİ
|NİHAT KARAOĞLAN
|% 1,37
|302
|SAADET
|ORHAN ÖZDEN
|% 0,91
|200
|DEM PARTİ
|CÜNEYT YILDIRIM
|% 0,63
|139
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR YIRTICI
|% 0,15
|34
|MİLLİ YOL
|BARIŞ EZER
|% 0,05
|12
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ALTUN
|% 0,03
|6
|BTP
|ZEKİ MERCAN
|% 0,02
|5
|YTP
|ALPARSLAN ÖZEL
|% 0,01
|3
|HÜDA PAR
|İBRAHİM HALİL AKMEŞE
|% 0,01
|3
|MEMLEKET
|DENİZ GÖKKAYA
|% 0,01
|2
|DSP
|CENGİZ GÜNDÜZ
|% 0,01
|2
|MİLLET
|BAHTİYAR EREGİZ
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|AGAH KUTLU
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,02
|Katılım Oranı
|:
|% 67,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL TİRYAKİ
|% 50,48
|58.828
|CHP
|RAMAZAN DEĞERLİ
|% 40,81
|47.567
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALTINGÖZ
|% 3,12
|3.638
|DİĞER
|% 2,67
|3.113
|İYİ PARTİ
|REMZİ SAĞLAM
|% 1,06
|1.235
|ZAFER PARTİSİ
|CAN GÜLER
|% 0,76
|882
|DEM PARTİ
|MEHMET ADİL BAŞKARA
|% 0,39
|455
|SAADET
|EMANULLAH KOCA
|% 0,26
|303
|DEVA PARTİSİ
|KADRİYE ESRA AYGÜN
|% 0,07
|83
|MEMLEKET
|AYNUR ARSLANER
|% 0,05
|59
|TKP
|HASAN RIZA ÇAĞDAŞ
|% 0,04
|50
|BTP
|BAYRAM GÜZEL
|% 0,04
|50
|TİP
|NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA
|% 0,04
|49
|VATAN PARTİSİ
|KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
|% 0,03
|31
|HÜDA PAR
|HARUN AGAH
|% 0,02
|27
|YTP
|SADET POLAT
|% 0,02
|24
|GELECEK PARTİSİ
|MURAT BOZKURT
|% 0,02
|21
|MİLLET
|OSMAN KILIÇ
|% 0,02
|18
|ANAP
|HATİCE TAŞTAN
|% 0,01
|17
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ TOPSAÇ
|% 0,01
|17
|DSP
|GÜLTEN DEMİRBAŞ
|% 0,01
|13
|HKP
|MUSTAFA DENİZ ÇAKIR
|% 0,01
|13
|DP
|YAKUP COŞKUN
|% 0,01
|12
|MİLLİ YOL
|ALİ DİNÇER
|% 0,01
|12
|EMEP
|İREM TAÇYILDIZ
|% 0,01
|9
|HAK-PAR
|HÜSEYİN POLAT
|% 0,01
|8
|BAĞIMSIZ
|AYDIN ÜNSAL
|% 0,01
|8
|AP
|ERGÜN BOYACIOĞLU
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52
|Katılım Oranı
|:
|% 87,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İZZET DEMİRCİOĞLU
|% 46,17
|2.517
|MHP
|MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ
|% 34,93
|1.904
|BÜYÜK BİRLİK
|TEVFİK EREN
|% 12,13
|661
|YENİDEN REFAH
|BÜLENT TAŞAN
|% 2,77
|151
|İYİ PARTİ
|ALAETTİN SÜER
|% 1,65
|90
|DEM PARTİ
|SALİH BERKAY ULUÇAY
|% 0,84
|46
|SAADET
|AVNİ AKKOÇ
|% 0,48
|26
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ KILINÇ
|% 0,39
|21
|MİLLET
|ZEKAİ SOYSAL
|% 0,15
|8
|BTP
|FAİK ÜNAL SİLİER
|% 0,11
|6
|MEMLEKET
|BURAK ÖZKORUL
|% 0,09
|5
|DSP
|NURETTİN BURAK SEVİNÇ
|% 0,09
|5
|DEVA PARTİSİ
|OZAN EMRE ÇİFTÇİ
|% 0,09
|5
|YTP
|TAYLAN TEZCAN
|% 0,05
|3
|EMEP
|DOĞA BAYBUĞA
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|YUSUF ALPSOY
|% 0,02
|1
|VATAN PARTİSİ
|SEVİM DELİGÖZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,42
|Katılım Oranı
|:
|% 82,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET BURAN
|% 41,18
|1.927
|CHP
|İSA KAPLAN
|% 33,02
|1.545
|BÜYÜK BİRLİK
|ABBAS ŞAHİN
|% 14,73
|689
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜRBÜZ
|% 6,35
|297
|DİĞER
|% 1,2
|56
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇAKMAK
|% 1,11
|52
|SAADET
|SONER DALKIRAN
|% 0,94
|44
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM FINDIKCI
|% 0,58
|27
|ANAP
|BAHADIR DURUM
|% 0,3
|14
|BTP
|BAYRAM TUNCER
|% 0,24
|11
|YTP
|EREN OCAK
|% 0,11
|5
|MEMLEKET
|UMUT ORBEY
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|ABDULHALİM ÇELİK
|% 0,04
|2
|DP
|MERT DEMİRHAN
|% 0,04
|2
|DEVA PARTİSİ
|RASİM ATAN
|% 0,04
|2
|VATAN PARTİSİ
|ELMİRA KORKMAZ
|% 0,04
|2
|TKP
|ZEKİCAN DEMİRÇELEN
|% 0,02
|1
|MİLLET
|MEHMET KARABAY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,18
|Katılım Oranı
|:
|% 87,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZER KASAP
|% 49,47
|8.297
|AK PARTİ
|TUNCER KAPLAN
|% 28,28
|4.744
|İYİ PARTİ
|VEYSEL AYIK
|% 18,16
|3.046
|YENİDEN REFAH
|HAYDAR ÇALIŞKAN
|% 2,43
|408
|ZAFER PARTİSİ
|FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ
|% 0,34
|57
|BTP
|HASAN KULOĞLU
|% 0,32
|53
|SAADET
|KUTLU ÇINAR
|% 0,21
|36
|DEM PARTİ
|NURHAYAT ÖZKAN
|% 0,17
|28
|DİĞER
|% 0,14
|24
|VATAN PARTİSİ
|SERHAT BAYRAMOĞLU
|% 0,1
|17
|EMEP
|VELİ DOĞAN
|% 0,08
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET TEKCANLI
|% 0,06
|10
|MEMLEKET
|ALİ EVREN ERYILDIZ
|% 0,05
|9
|HKP
|ALİ SARIOĞLU
|% 0,05
|9
|DSP
|KADİR KURTULUŞ YETKİN
|% 0,05
|8
|TKP
|COŞKUN GÖK
|% 0,04
|6
|DEVA PARTİSİ
|NURSEL ÖZER
|% 0,04
|6
|MİLLET
|ÇELEBİ SEVİM
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,46
|Katılım Oranı
|:
|% 83,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ADEM CEYLAN
|% 51,46
|3.910
|AK PARTİ
|HAZIM CANER CAN
|% 26,94
|2.047
|CHP
|MEHMET CENGİZ
|% 17,57
|1.335
|YENİDEN REFAH
|ÇETİN TAŞDEMİR
|% 3,25
|247
|İYİ PARTİ
|NUMAN CENGİZ
|% 0,29
|22
|BTP
|METİN YILMAZ
|% 0,19
|14
|SAADET
|MUSTAFA TUNCER
|% 0,09
|7
|VATAN PARTİSİ
|TURAN EĞRİ
|% 0,05
|4
|DP
|İLHAMİ DURSUN HOŞVER
|% 0,04
|3
|HKP
|MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU
|% 0,03
|2
|YTP
|CAVİT ERKEN
|% 0,03
|2
|MİLLET
|ŞÜKRÜ SIRDAŞ
|% 0,03
|2
|MEMLEKET
|HANDAN TÜRKOĞLU
|% 0,01
|1
|DEM PARTİ
|MEKKE KOÇ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|SEYFULLAH AVCI
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,41
|Katılım Oranı
|:
|% 80,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN CAN GÜNER
|% 65,45
|122.568
|AK PARTİ
|DUHAN KALKAN
|% 15,37
|28.789
|TİP
|İRFAN DEĞİRMENCİ
|% 5,84
|10.938
|ZAFER PARTİSİ
|ESMAÜL HÜSNA ASLAN
|% 5,06
|9.478
|İYİ PARTİ
|OSMAN TOPAL
|% 1,73
|3.248
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ERİKLİ
|% 1,36
|2.554
|DİĞER
|% 0,96
|1.804
|DEM PARTİ
|TÜRKAN DEMİR
|% 0,91
|1.707
|TKP
|ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI
|% 0,5
|939
|DEVA PARTİSİ
|SELİN KARSAK KARADUMAN
|% 0,43
|800
|MEMLEKET
|VELİ ÖZÇELİK
|% 0,36
|680
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL KOÇOĞLU
|% 0,35
|647
|SAADET
|İBRAHİM TEMEL
|% 0,33
|625
|EMEP
|İBRAHİM KAYGISIZ
|% 0,3
|566
|BTP
|BÜLENT BELOVACIKLI
|% 0,17
|311
|VATAN PARTİSİ
|TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ
|% 0,16
|295
|DP
|İREM TAŞPINAR
|% 0,13
|239
|SOL PARTİ
|İLKNUR BAŞER
|% 0,12
|222
|YTP
|ZAFER DEMİRAY
|% 0,09
|173
|HKP
|AZİME AYÇA OKUR
|% 0,07
|122
|ANAP
|GİZEM ECE ATASOY
|% 0,05
|99
|DSP
|DENİZ ÇAĞLAR
|% 0,05
|93
|HÜDA PAR
|EMİNE ALPSOY
|% 0,05
|84
|AP
|KAAN ŞAHİN
|% 0,03
|61
|MİLLET
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,03
|53
|BAĞIMSIZ
|AHMET ALPAY SEFEROĞLU
|% 0,03
|53
|MİLLİ YOL
|SERKAN KÖSE
|% 0,03
|50
|BAĞIMSIZ
|AHMET SEZEN
|% 0,02
|39
|AB PARTİ
|BURAK YILDIZ
|% 0,02
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,85
|Katılım Oranı
|:
|% 81,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAKİ DEMİRBAŞ
|% 42,64
|18.047
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ERDOĞAN
|% 27,48
|11.630
|CHP
|CAN KADEROĞLU
|% 24,25
|10.263
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT UYAR
|% 1,38
|583
|SAADET
|YILDIRIM KAMAÇ
|% 1,05
|445
|İYİ PARTİ
|KORHAN MERKİ
|% 0,86
|365
|DİĞER
|% 0,6
|255
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ SUNGUR
|% 0,41
|173
|DEM PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN
|% 0,36
|152
|MEMLEKET
|SERKAN KANTAŞ
|% 0,18
|75
|BAĞIMSIZ
|MURAT UÇAR
|% 0,13
|53
|BTP
|İZZET YAŞAR
|% 0,11
|46
|YTP
|EMİNE YURDUSEVER
|% 0,1
|43
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL ÖZDEMİR
|% 0,1
|42
|VATAN PARTİSİ
|DURSUN KESKİN
|% 0,08
|35
|HÜDA PAR
|BAHRİ ALTINDAĞ
|% 0,07
|29
|MİLLET
|METİN DOĞAN
|% 0,05
|22
|HKP
|AHMET ERDEM
|% 0,05
|19
|DSP
|ŞUAYİP ÇINAR
|% 0,04
|18
|TKP
|HELİN KAYA
|% 0,04
|18
|DP
|CEM TAŞKIN
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,42
|Katılım Oranı
|:
|% 84,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADEM BARIŞ AŞKIN
|% 54,5
|7.273
|AK PARTİ
|EYYÜP TEKİNER
|% 36,89
|4.923
|SAADET
|MEVLÜT DEMİR
|% 2,12
|283
|YENİDEN REFAH
|SEYFETTİN BOĞAZLİ
|% 1,72
|229
|DEM PARTİ
|ERKİN AKBAY
|% 1,48
|198
|DİĞER
|% 0,86
|115
|ZAFER PARTİSİ
|KERİM ALÇIKAYA
|% 0,63
|84
|MEMLEKET
|ESRA MURAT
|% 0,52
|69
|BTP
|HAKAN SARIBIYIK
|% 0,39
|52
|TKP
|RAŞİT SEYMEN
|% 0,34
|45
|HÜDA PAR
|İSMAİL YARDIMCI
|% 0,26
|35
|DEVA PARTİSİ
|EMRE TURAN
|% 0,13
|17
|DSP
|GÜLSEN BİRSU ŞUMNU
|% 0,05
|7
|YTP
|AYHAN TAŞÇI
|% 0,05
|7
|DP
|ŞEREF TURAL
|% 0,02
|3
|MİLLET
|NİHAT ÇETİN
|% 0,02
|3
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE ÜNALMIŞ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,24
|Katılım Oranı
|:
|% 78,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERDAL BEŞİKCİOĞLU
|% 55,11
|57.092
|MHP
|ENVER DEMİREL
|% 33,92
|35.141
|YENİDEN REFAH
|ABDULKADİR BALOĞLU
|% 2,98
|3.081
|İYİ PARTİ
|HİLMİ ÖZER
|% 1,72
|1.781
|DİĞER
|% 1,63
|1.684
|ZAFER PARTİSİ
|MÜSLİM TAŞDAN
|% 1,59
|1.645
|DEM PARTİ
|İKRAM BEDİR
|% 0,6
|625
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMED SADIK YILMAZ
|% 0,6
|624
|SAADET
|MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN
|% 0,51
|530
|DEVA PARTİSİ
|SÜLEYMAN DEMİR
|% 0,28
|287
|ANAP
|NİLÜFER YURTOĞLU
|% 0,2
|209
|MİLLET
|HÜSEYİN GÜLŞEN
|% 0,18
|190
|MEMLEKET
|ÖMER ÖZDOĞAN
|% 0,17
|174
|HÜDA PAR
|YUNUS YILMAZ
|% 0,12
|122
|TKP
|UTKU DAĞ
|% 0,09
|97
|BTP
|ÖMER KILIÇ
|% 0,09
|92
|YTP
|FİKRET TURAN
|% 0,08
|84
|VATAN PARTİSİ
|VOLKAN KILIÇASLAN
|% 0,05
|55
|DP
|BURAK ŞAHİNKAYA
|% 0,05
|48
|DSP
|DOĞAN PARLAK
|% 0,03
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 84,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ÜNSAL
|% 44,18
|706
|CHP
|ARİF GÜÇLÜ
|% 37,67
|602
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL EKİCİ
|% 16,15
|258
|YENİDEN REFAH
|ALPARSLAN İLGÜN
|% 0,94
|15
|BTP
|VEYSEL KAZEL
|% 0,63
|10
|SAADET
|BEKİR ASICIOĞLU
|% 0,19
|3
|DEM PARTİ
|HAKAN KIYAK
|% 0,12
|2
|MEMLEKET
|SAMED ESEN
|% 0,06
|1
|DSP
|ERKAN KAYGUSUZ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,79
|Katılım Oranı
|:
|% 80,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YAKUP ODABAŞI
|% 44,5
|16.407
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN KOÇAK
|% 23,51
|8.667
|MHP
|RAMAZAN ŞİMŞEK
|% 21,43
|7.902
|DİĞER
|% 4,24
|1.562
|İYİ PARTİ
|FEHMİ KANDEMİR
|% 1,42
|523
|YENİDEN REFAH
|SALİH AYDEMİR
|% 1,38
|508
|ZAFER PARTİSİ
|GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR
|% 1,06
|391
|SAADET
|SELİM AKGÜL
|% 1
|368
|DEM PARTİ
|ÜMİT GÖKSU
|% 0,4
|148
|TİP
|AYSEL DUMAN
|% 0,22
|82
|MEMLEKET
|HÜSEYİN SARIASLAN
|% 0,15
|57
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN AKPOLAT
|% 0,13
|49
|ANAP
|RECAİ CANORUÇ
|% 0,12
|44
|TKP
|ASLITÜRK ÇALLI
|% 0,09
|32
|BTP
|ŞEVVAL KAZANCI
|% 0,08
|31
|HÜDA PAR
|İHSAN DEMİR
|% 0,05
|19
|MİLLİ YOL
|HALİL HAKAN ERÇELEBİ
|% 0,04
|16
|MİLLET
|AHMET ÖZDEMİR
|% 0,04
|15
|VATAN PARTİSİ
|CAN AYBARS BİLGİCİER
|% 0,04
|14
|YTP
|AZİZ ER
|% 0,03
|13
|DP
|ERKİN DELİKANLI
|% 0,02
|8
|HKP
|ÖZGÜR GÜRTAN
|% 0,02
|6
|DSP
|NİLGÜN BİRBAŞ
|% 0,01
|3
|OCAK
|ALİ SEZER
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|MURAT GÖKÇEN
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|NECATİ ORMAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45
|Katılım Oranı
|:
|% 89,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET DOĞANAY
|% 54,55
|1.355
|AK PARTİ
|MUZAFFER YALÇIN
|% 41,19
|1.023
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 1,61
|40
|DİĞER
|% 0,93
|23
|SAADET
|AYTEKİN CAN
|% 0,36
|9
|DEVA PARTİSİ
|VOLKAN ALTINIŞIK
|% 0,32
|8
|ZAFER PARTİSİ
|ERTUĞRUL DUYGU
|% 0,28
|7
|VATAN PARTİSİ
|BAHRİ ERDEM
|% 0,2
|5
|BTP
|AYDIN İLİK
|% 0,16
|4
|DSP
|TARKAN DENİZKAYA
|% 0,12
|3
|MİLLET
|ŞEYH BİLAL DURMUŞ
|% 0,12
|3
|HKP
|SERCAN CEM CANTAŞ
|% 0,08
|2
|YTP
|HAKKI KOCA
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ALPSOY
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,93
|Katılım Oranı
|:
|% 78,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEVENT KOÇ
|% 55,1
|3.649
|AK PARTİ
|ÖZDEMİR TURGUT
|% 39,24
|2.599
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ERCAN
|% 1,86
|123
|DEM PARTİ
|MAHMUT BAŞARAN
|% 1,69
|112
|İYİ PARTİ
|AYŞE ŞİMŞİR
|% 0,57
|38
|BTP
|FİKRET BAYTAR
|% 0,35
|23
|SAADET
|MAHMUT GÜLMEZ
|% 0,24
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİŞAN YAŞAR
|% 0,2
|13
|MEMLEKET
|BURAK KÜÇÜK
|% 0,18
|12
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ATEŞ
|% 0,17
|11
|DP
|MEHMET SEZGİN KUBAT
|% 0,17
|11
|HKP
|KIVILCIM ZELAL KUŞCU
|% 0,09
|6
|DİĞER
|% 0,06
|4
|MİLLET
|VEYSEL CAVLAK
|% 0,04
|3
|VATAN PARTİSİ
|EMİN YILDIRIM
|% 0,03
|2
|DSP
|CAN OKAN ERDEN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,13
|Katılım Oranı
|:
|% 84,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELİM ÇIRPANOĞLU
|% 50,1
|12.987
|AK PARTİ
|SERHAT OĞUZ
|% 43,76
|11.343
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ UYSAL
|% 2,71
|702
|DİĞER
|% 1,74
|452
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜLÜMSER BİROL
|% 1,11
|288
|DSP
|ECEVİT AKBABA
|% 0,18
|47
|SAADET
|ALİ ŞAYBAK
|% 0,08
|20
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE YILMAZ
|% 0,07
|19
|MEMLEKET
|LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU
|% 0,05
|13
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ZEKİ KAPLAN
|% 0,04
|10
|DEM PARTİ
|ANIL SABAHATTİN KARLI
|% 0,03
|9
|YTP
|CANER GÜNEŞ
|% 0,03
|9
|HÜDA PAR
|ENGİN DİLBAZ
|% 0,03
|7
|DP
|ALİ KILIÇ
|% 0,02
|5
|TKP
|ARDA YAVUZ
|% 0,02
|4
|MİLLET
|AZMİ TAT
|% 0,01
|3
|VATAN PARTİSİ
|ŞÜKRAN ÖZALP
|% 0,01
|3
|HKP
|SULTAN KIRAN
|% 0,01
|2
|BTP
|HALİL BİRİNCİ
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,72
|Katılım Oranı
|:
|% 89,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SATILMIŞ KARAKOÇ
|% 54,61
|2.349
|MHP
|ERDAL DAL
|% 35,22
|1.515
|İYİ PARTİ
|FİLİZ ULUSOY
|% 4,86
|209
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KARADAĞLI
|% 1,58
|68
|DİĞER
|% 1
|43
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR TOPRAK
|% 0,49
|21
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH GÖLLÜ
|% 0,4
|17
|SAADET
|ÖMER KARAKOÇ
|% 0,3
|13
|MİLLET
|ABDULKADİR EREGİZ
|% 0,28
|12
|DP
|MEHMET YURTOĞLU
|% 0,26
|11
|HKP
|DUYGU ÜN
|% 0,23
|10
|HÜDA PAR
|HALİT TANLAK
|% 0,19
|8
|BTP
|İSMAİL HAKKI BEKTAŞ
|% 0,16
|7
|MEMLEKET
|AHMET DÖNMEZ
|% 0,14
|6
|VATAN PARTİSİ
|BORA SARIKAYA
|% 0,14
|6
|DEVA PARTİSİ
|ALİME AKTAŞ TOPAL
|% 0,09
|4
|DEM PARTİ
|MUSTAFA DEMİR
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,28
|Katılım Oranı
|:
|% 81,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT ÖZARSLAN
|% 45,49
|87.981
|AK PARTİ
|ZAFER ÇOKTAN
|% 37,06
|71.690
|DİĞER
|% 7,48
|14.464
|YENİDEN REFAH
|SAİT ALİ ARSLAN
|% 3,52
|6.811
|İYİ PARTİ
|KEMAL BABUCCU
|% 1,96
|3.796
|ZAFER PARTİSİ
|ADEM ÖZTÜRK
|% 1,88
|3.632
|DEM PARTİ
|SADIK YILDIZ
|% 0,56
|1.078
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ER
|% 0,49
|950
|SAADET
|SÜLEYMAN TEKBAŞ
|% 0,44
|853
|YTP
|EBRU ÖZKAN
|% 0,21
|400
|MEMLEKET
|TURGAY CABAR
|% 0,16
|304
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA AYDOĞDU
|% 0,14
|262
|BTP
|BURAK KARATAŞOĞLU
|% 0,13
|258
|EMEP
|HÜSEYİN KARAGUŞ
|% 0,09
|172
|TKP
|FERHAT ŞAHİN
|% 0,08
|160
|VATAN PARTİSİ
|ERDEM CÖMERT
|% 0,05
|89
|DSP
|UĞUR ŞENER KALEMLER
|% 0,04
|72
|ANAP
|ERSİN NARLI
|% 0,04
|70
|MİLLET
|MUSTAFA DEMİR
|% 0,03
|66
|HÜDA PAR
|ÜMİT BİLİCİ
|% 0,03
|64
|DP
|HABİBE ÇÖGEN
|% 0,03
|58
|HKP
|CİHAN ÇAKIR
|% 0,02
|49
|AP
|HÜSEYİN ERÇİN
|% 0,02
|32
|ABP
|EYYÜP ÖZBEK
|% 0,02
|31
|MİLLİ YOL
|SUAT KAYA
|% 0,01
|29
|BAĞIMSIZ
|ERCAN YILMAZ
|% 0,01
|25
|AB PARTİ
|OSMAN ÇÖLGEÇEN
|% 0,01
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,63
|Katılım Oranı
|:
|% 88,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ACAR
|% 44,91
|5.582
|CHP
|COŞKUN ÜNAL
|% 41
|5.096
|BAĞIMSIZ
|HASAN DEMİRCİ
|% 5,25
|653
|YENİDEN REFAH
|SEYFULLAH KÖKEN
|% 4,34
|539
|İYİ PARTİ
|SELÇUK KIRMIZI
|% 2,11
|262
|SAADET
|VEYSEL ÜZMEZ
|% 0,72
|90
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAKIR
|% 0,41
|51
|BAĞIMSIZ
|YAKUP ERDEN
|% 0,22
|27
|DP
|MEHMET GÜVEN
|% 0,18
|23
|HÜDA PAR
|SÜMEYRA YILMAZ
|% 0,16
|20
|MEMLEKET
|ORHAN ŞİMŞEK
|% 0,14
|17
|BTP
|SEMİHA TAD
|% 0,14
|17
|YTP
|DOĞUCAN HANÇER
|% 0,11
|14
|DEVA PARTİSİ
|SİNAN ŞAHİN
|% 0,11
|14
|VATAN PARTİSİ
|BAYRAM KUTLU
|% 0,06
|7
|DİĞER
|% 0,06
|7
|DEM PARTİ
|ZEYNEP TAN PARLAK
|% 0,03
|4
|TKP
|NECATİ KARAKUŞ
|% 0,02
|2
|HKP
|NECLA ŞİŞMAN
|% 0,02
|2
|MİLLET
|HARUN NEVRUZOĞLU
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,38
|Katılım Oranı
|:
|% 76,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
|% 52,3
|105.619
|AK PARTİ
|ASIM BALCI
|% 37,26
|75.240
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN EKİNCİ
|% 2,77
|5.595
|İYİ PARTİ
|KEVSER OFLUOĞLU
|% 1,94
|3.928
|ZAFER PARTİSİ
|KEZBAN YAVUZ
|% 1,59
|3.212
|DİĞER
|% 1,31
|2.648
|DEM PARTİ
|ELİF KAYA
|% 1,05
|2.122
|SAADET
|MURAT SİPAHİ
|% 0,37
|741
|YTP
|ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL
|% 0,25
|499
|TİP
|MAHİ ÖZNUR BİLEN
|% 0,17
|341
|ANAP
|HASAN DİNÇER
|% 0,16
|327
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN
|% 0,16
|318
|BTP
|HÜSEYİN KULOĞLU
|% 0,15
|296
|TKP
|ASUMAN ALKOYAK
|% 0,13
|263
|EMEP
|İLKE IŞIK ÜNÜVAR
|% 0,11
|228
|VATAN PARTİSİ
|CAN ALKAÇ
|% 0,06
|125
|HÜDA PAR
|MURAT GÜNAYDIN
|% 0,05
|96
|DSP
|HALİL UTKU ÖZTERZİ
|% 0,05
|94
|MİLLİ YOL
|AHMET SUBAŞI
|% 0,03
|71
|DP
|HAKAN ÖZ
|% 0,03
|66
|MİLLET
|HAKKI ERASLAN
|% 0,03
|66
|AP
|TUNCAY ÇELİK
|% 0,03
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,29
|Katılım Oranı
|:
|% 82,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERTUNÇ GÜNGÖR
|% 54
|5.877
|AK PARTİ
|İSMAİL ÖNTAŞ
|% 43,28
|4.711
|YENİDEN REFAH
|KEMAL VAROL
|% 1,66
|181
|SAADET
|HİLMİ AYDOĞDU
|% 0,23
|25
|DİĞER
|% 0,22
|24
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA İPEK
|% 0,12
|13
|DEVA PARTİSİ
|ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ
|% 0,1
|11
|BAĞIMSIZ
|SABAHATTİN METE
|% 0,1
|11
|MEMLEKET
|MERT KAYA
|% 0,07
|8
|BTP
|MÜCAHİD İLGÜN
|% 0,07
|8
|DP
|ALİ ULU
|% 0,05
|5
|DEM PARTİ
|KORHAN ÖZKIVANÇ
|% 0,02
|2
|HKP
|SEVİM ÖNER
|% 0,02
|2
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ÖCÜT
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|ALİ OZAN ŞİMŞEK
|% 0,02
|2
|TKP
|DOĞAÇ BORAN
|% 0,01
|1
|MİLLET
|ZAFER KODAL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,58
|Katılım Oranı
|:
|% 76,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜRSEL YILDIZKAYA
|% 47,35
|13.337
|MHP
|LEVENT ÇAĞLANCI
|% 38,58
|10.867
|YENİDEN REFAH
|YUSUF HAMDEMİR
|% 7,29
|2.052
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÖZLÜK
|% 1,96
|552
|DEVA PARTİSİ
|SADIK SERHAT UĞURLU
|% 1,44
|405
|SAADET
|NASUH REŞAT AYAR
|% 0,92
|260
|EMEP
|UĞUR CAN DÜZGÜN
|% 0,54
|152
|MİLLİ YOL
|ŞABAN TEKİN
|% 0,31
|88
|MEMLEKET
|ÖZKAN ÇELİK
|% 0,31
|87
|TKP
|OGÜN ERATALAY
|% 0,21
|58
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP KOYUNCU
|% 0,2
|56
|DSP
|HAKAN TEKERTARLA
|% 0,17
|48
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLAYAN ONARAN
|% 0,16
|46
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÜLSOY
|% 0,14
|40
|HKP
|İHSAN BOZGUN
|% 0,11
|32
|DİĞER
|% 0,11
|32
|YTP
|TOLUNAY TEZCAN
|% 0,1
|29
|MİLLET
|ALİ RIZA KIZILTEPE
|% 0,1
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERTUĞRUL ÇETİN
|% 53,8
|28.188
|CHP
|HALİL TUNÇAY
|% 22,21
|11.640
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM BAŞ
|% 17,57
|9.204
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERAFETTİN COŞAR
|% 1,84
|966
|İYİ PARTİ
|ZEKERİYA ERSARI
|% 1,3
|679
|SAADET
|SEYİTMEHMET KARAGÜLLE
|% 1,03
|541
|DİĞER
|% 0,34
|178
|DEM PARTİ
|BARAN YALÇINKAYA
|% 0,32
|167
|DEVA PARTİSİ
|BÜLENT KOCA
|% 0,3
|155
|MEMLEKET
|MURAT ASLANDOĞDU
|% 0,27
|141
|BTP
|ARİFE GÖKSEL
|% 0,19
|100
|YTP
|MERAL ÇELİK
|% 0,17
|92
|DSP
|NURAN ATAK
|% 0,15
|78
|MİLLET
|EDİBALİ ERDEM
|% 0,11
|58
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH BAYRAM
|% 0,1
|52
|TKP
|ŞERİVAN BAKİ
|% 0,09
|50
|EMEP
|ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
|% 0,07
|35
|ANAP
|KURTULUŞ KORKMAZ
|% 0,06
|30
|HKP
|ŞULE EROĞLU
|% 0,03
|15
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ZEKİ AYGÜL
|% 0,03
|15
|DP
|SERKAN SEZER
|% 0,02
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,43
|Katılım Oranı
|:
|% 67,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT ERCAN
|% 49,04
|91.129
|CHP
|VEYSEL ALKAN
|% 33,51
|62.276
|DİĞER
|% 7,99
|14.844
|İYİ PARTİ
|FATİH KOCA
|% 6,67
|12.391
|YENİDEN REFAH
|MELİH GÜNER
|% 1,91
|3.547
|DEM PARTİ
|NEVROZ BULAK
|% 0,27
|507
|ZAFER PARTİSİ
|CANER GÖKÇE
|% 0,26
|480
|SAADET
|ÖZTÜRK KORKMAZ
|% 0,1
|180
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN GÜRKAN
|% 0,09
|171
|MEMLEKET
|ZİYA KİRZUK
|% 0,02
|44
|HÜDA PAR
|UBEYDULLAH ÇAKIR
|% 0,02
|38
|YTP
|DURAK YILDIRIM
|% 0,02
|32
|BTP
|MUZAFFER ADEMİ
|% 0,02
|28
|DSP
|İSMAİL DAYI
|% 0,01
|25
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP ENGİN
|% 0,01
|22
|TKP
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,01
|20
|TİP
|EMİN ŞAKAR
|% 0,01
|20
|DP
|HARUN GÜLMEZ
|% 0,01
|13
|HKP
|GÜLAY BOZGUN
|% 0,01
|12
|MİLLET
|AHMET ATEŞ
|% 0,01
|9
|VATAN PARTİSİ
|PERİHAN KARAGÖLLÜ
|% 0,01
|9
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ GÜRKAYNAK
|% 0
|9
|EMEP
|METİN GÜL
|% 0
|8
|ANAP
|ONUR KILIÇ
|% 0
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,56
|Katılım Oranı
|:
|% 75,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA KOÇAK
|% 62,06
|7.968
|AK PARTİ
|MEMİŞ ÇELİK
|% 29,45
|3.781
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET DOĞAN
|% 5,33
|685
|İYİ PARTİ
|AVNİ YILDIRIM
|% 0,66
|85
|DEM PARTİ
|MUSTAFA ERBEK
|% 0,59
|76
|DEVA PARTİSİ
|ÖNDER İLDEŞ
|% 0,59
|76
|MEMLEKET
|MAHMUT CELAL ÜNSAL
|% 0,43
|55
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRİ TUNA
|% 0,26
|33
|GELECEK PARTİSİ
|BEYHAN GÜLER YILMAZ
|% 0,23
|29
|BAĞIMSIZ
|TURAN KAYALAR
|% 0,08
|11
|HKP
|ENDER GÜRTAN
|% 0,06
|8
|HÜDA PAR
|CEMAL KİŞİ
|% 0,06
|8
|TKP
|GÜLPARE BARIŞKAN
|% 0,05
|6
|BTP
|FATMA KÜBRA GÜLER
|% 0,05
|6
|EMEP
|ŞÜKRAN DOĞAN
|% 0,04
|5
|MİLLET
|AHMET TOKYAY
|% 0,04
|5
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF TUNÇER
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FETHİ YAŞAR
|% 64,51
|120.393
|AK PARTİ
|ABDULKADİR AYDOĞAN
|% 30,25
|56.459
|DİĞER
|% 1,94
|3.618
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAD ÖZDAMAR
|% 0,95
|1.781
|YENİDEN REFAH
|GAMZE KILINÇ
|% 0,91
|1.701
|İYİ PARTİ
|SEVİN ÇAĞLAYAN
|% 0,85
|1.593
|SAADET
|MUSTAFA AYDIN
|% 0,15
|286
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF YILDIZ
|% 0,08
|150
|TKP
|HAKAN BULUT
|% 0,08
|149
|EMEP
|YASEMİN KÖKTAŞ
|% 0,06
|117
|BTP
|AHMET HAYDAR İLİK
|% 0,05
|94
|YTP
|HADİYE KEMEÇ
|% 0,04
|65
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA AYNUR
|% 0,02
|40
|DSP
|ENVER AYDIN
|% 0,02
|39
|MİLLET
|OSMAN DURAN
|% 0,02
|30
|BAĞIMSIZ
|SANEM DENİZ KURAL
|% 0,02
|30
|ANAP
|ZİYA YİĞİT TUNÇER
|% 0,02
|29
|HÜDA PAR
|YILMAZ AKGÜL
|% 0,01
|25
|AP
|GÖKHAN AKÇAKAYA
|% 0,01
|17
|MİLLİ YOL
|MUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ
|% 0,01
|13
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?