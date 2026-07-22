Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

22.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Temelli'de R44 tipi bir eğitim helikopteri boş araziye düştü. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara Temelli’de bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. Helikopterdeki 2 personel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı personele ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. 

ENKAZDA İNCELEME YAPILDI

Yaralılardan biri ambulans helikopterle, diğeri de kara ambulansıyla hastaneye sevk edilip, tedaviye alındı. Helikopter enkazının bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler, enkazda inceleme yaptı.

Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir" denildi. 

İşte bölgeden fotoğraflar:

Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İnceleme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • enesaras1905 enesaras1905:
    Rabbim ölüm acısı vermez inşallah hiçbir aileye yaralı olarak kurtulurlar inşallah ?? 7 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay Yusuf Yoltay:
    Bu kaçıncı düşen eğitim uçağı biraz olsun önlem alalım lütfen. Yazıktır günahtır 0 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    noluyor yine yahu? tusaşta yangın, burada helikopter Allah korusun 0 0 Yanıtla
  • Tolga Uğur Tolga Uğur:
    Acı haber almayız inşallah çok geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:59:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.