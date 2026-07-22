Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara Temelli’de bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. Helikopterdeki 2 personel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı personele ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

ENKAZDA İNCELEME YAPILDI

Yaralılardan biri ambulans helikopterle, diğeri de kara ambulansıyla hastaneye sevk edilip, tedaviye alındı. Helikopter enkazının bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler, enkazda inceleme yaptı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir" denildi.

İşte bölgeden fotoğraflar: