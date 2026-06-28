Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başlatılan "Operasyon Turkuaz" kapsamında güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Zirve öncesi düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanarak tutuklandı.
Zirve kapsamında belirlenen görev alanlarında çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.
Operasyonlara 46 tim ve 396 personel katıldı. Yapılan çalışmalarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı belirlenen 58 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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