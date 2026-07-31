Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti - Son Dakika
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Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti

Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 5 çocuk annesi87 yaşındaki Yurdagül Atabay ile Amasya'da yaşayan Parkinson hastası 67 yaşındaki oğlu Abdulbaki Atabay, yaklaşık 2 saat arayla yaşamını yitirdi. Anne ve oğul, Amasya'da aynı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Yurdagül Atabay, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi cenaze işlemlerini sürdürdüğü sırada, Amasya'da Parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören oğlu Abdulbaki Atabay da annesinin ölümünden habersiz, yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Peş peşe gelen iki ölüm haberi, aileyi ve yakınlarını yasa boğdu.

ANNE VE OĞLU YAN YANA DEFNEDİLDİ

Yurdagül Atabay'ın cenazesi Amasya'ya getirildi. Anne ve oğlu için bugün cuma namazının ardından Sultan II. Bayezid Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan anne ve oğul, Tekirdede Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine aile bireyleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti

"BİRBİRLERİNİN VEFATINDAN HABERLERİ OLMADI"

Annesini ve ağabeyini aynı gün kaybetmenin acısını yaşayan Bakiye Karahocagil, "Annem Yurdagül Atabay, 87 yaşındaydı. 3 yıldır kardeşimin yanında Manisa Salihli'de yaşıyordu. Bundan önce Amasya'da yaşıyordu ama babamın vefatından sonra kız kardeşim Saadet Atabay, annemi yanında götürdü. Vefat eden de ağabeyim Abdulbaki Atabay Amasya'da yaşıyordu. Annemin durumu ağırlaşınca ben de anneme hizmet etmek için Amasya'dan Salihli'ye gittim. Kalp büyümesi, hastalıklar derken hastaneye yatırdık. Doktor hastalıklarından dolayı hiç umut vermedi. En son 24 Temmuz'da entübe oldu ve 29 Temmuz'da da vefat etti. Annemin cenazesini almak için hastanede bekliyorduk. Beyime ağabeyime de haber vermesini söyledim. Abdulbaki 10 seneden fazladır Parkinson hastasıydı. 3 yıldır da tamamen çok ağır yaşıyordu. Evden dışarı çıkamıyordu. Ağabeyimin eşi ağabeyimin yanına gitmiş, ağabeyim ilaçlarını içmiş uyuyor, uyandırmaya çalışmışlar, uyanmamış. İşte o anda vefat etmiş. Biz annemin vefatını Salihli'de aldık. Cenazesini de hastaneden çıkarmadan 2 saat sonra da ağabeyimin vefat haberini aldık. Birbirlerinin vefatından haberleri olmadı. İkisinin de Rabbim emanetini resmen uykuda aldı" dedi.

Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    kader.. 0 0 Yanıtla
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