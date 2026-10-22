ANSET iddianamesinde Cansel Çevikol Tuncer\'e 21 yıla kadar hapis istendi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile yakınlarına ait 145 taşınmaz kaydı, açıklanamayan para transferleri ve rüşvet iddiaları yer aldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren organizasyon şirketi sahibi İsa K., ihale karşılığında Tuncer'e ödeme yapılacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini öne sürdü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında olduğu 15'i tutuklu 55 sanığın yer aldığı ANSET soruşturmasında, belediye yöneticilerinin mal varlıkları ve ihale süreçlerindeki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan araştırmada, Cansel Çevikol Tuncer ile annesi, eşi ve kayınvalidesinin 2020 yılı ve sonrasına ilişkin taşınmaz kayıtları incelendi. Kayıtlardan 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda olduğu belirlenirken, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu tespitleri yapıldı. Dosyada, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerde Tuncer'in adının geçtiği rüşvet iddialarına da yer verildi.

ANNESİNİN 87, EŞİNİN 37 TAŞINMAZ KAYDI

Soruşturma kapsamında 2020 yılı ve sonrasında edinilen mal varlıklarına yönelik yapılan tespitlerde, Cansel Çevikol Tuncer'in annesi N.Ç.'nin 87 taşınmaz kaydı olduğu belirlendi. Bu kayıtlardan 27'sinin aktif, 60'ının pasif durumda olduğu belirtildi. Tuncer'in soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Volkan Tuncer'in ise aynı dönemde edinim tarihi bulunan 37 taşınmaz kaydının olduğu, bunlardan 23'ünün aktif, 14'ünün pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Volkan Tuncer'in ayrıca 1'i aktif, 8'i eski kayıtlı olmak üzere toplam 9 araç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Cansel Çevikol Tuncer'in kayınvalidesi N.T.'nin de 2020 yılı ve sonrasında edinim tarihi bulunan 18 taşınmaz kaydına ulaşıldı. Bunlardan 15'inin aktif, 3'ünün pasif durumda olduğu belirtildi. Cansel Çevikol Tuncer'in kendisine ait 3 aktif taşınmaz kaydıyla birlikte incelenen 4 kişinin toplam taşınmaz kayıt sayısının 145'e ulaştığı, bu kayıtların 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Tuncer ise bu edinimleri miras ve kendi birikimlerinden elde ettiklerini iddia etti.

İddianameye ilişkin mal varlığı incelemesinde, taşınmazların edinimlerine yönelik para hareketleri de araştırıldı. Yapılan araştırmada, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

'İHALE KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ifade veren tutuklu organizasyon şirketi sahibi İsa K.'nin anlatımlarında tutuklu Mehmet Okan K.'nin yanında çalışan ve tutuklanmasının ardından işlerinin başına geçen İ.S.'nin kendisinden nakit istediğini belirtti. İ.S.'ye 170-180 bin TL verdiğini anlatan İsa K., parayı ne yapacağını sorduğunda Cansel Çevikol Tuncer'i kastederek, ihale karşılığında ödeme yapması gerektiğini söylediğini öne sürdü. İsa K. ayrıca 2024 yılının yaz aylarında Mehmet Okan K.'nin Aspendos Bulvarı'ndaki ofisinde bulunduğu sırada Mehmet Okan K.'nin bir telefon görüşmesinin ardından para dolu sırt çantasıyla geldiğini iddia etti. İsa K., paranın o yıl gerçekleştirilen hibrit otobüs ihalesini alan firma tarafından Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'e ihale karşılığında verilen rüşvet olduğunu ileri sürdü; Mehmet Okan K.'nin söz konusu parayı Muhittin Böcek'in ASAT'taki ofisine götüreceğini söylediğini aktardı.

ŞİRKETLER ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında MASAK kayıtları ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verileri de incelendi. Araştırmada Mehmet Okan K., İsa K. ve bağlantılı şirketler arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirlendi. İncelemelerde, bazı şirketlerin gerçekte mal veya hizmet alışverişi yapılmadığı halde fatura düzenleyerek para transferi gerçekleştirdiği yönünde tespitlere yer verildi.

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15'i tutuklu 55 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Cansel Çevikol Tuncer'in, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.