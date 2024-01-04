Hatay\'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde yaptırılan Emek Anaokulu açıldı.

Vakıf öncülüğünde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ile Bosna Hersek, Fildişi Sahili, Karadağ ile Moğolistan'da işbirliği ve dayanışma içinde bulunduğu konfederasyon ile sendikaların desteğiyle Karlısu Mahallesi'nde inşa edilen 4 derslikli okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraların sarılması için gerçekleştirdikleri faaliyetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Anaokulun yapılmasına destek veren sendika ve konfederasyonlara teşekkür eden Yalçın, paylaşıldıkça acıların azaldığını, sevinçlerin ise çoğaldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Törene, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve veliler de katıldı.