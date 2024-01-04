 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde yapılan Emek Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Eğitim-Bir-Sen ve çeşitli konfederasyonlar tarafından desteklenen okul, Karlısu Mahallesi'nde 4 derslikli olarak inşa edildi. Açılış törenine Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer ve diğer yetkililer katıldı.

Hatay\'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı
04.01.2024 - 20:07,
Abone Ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde yaptırılan Emek Anaokulu açıldı.

Vakıf öncülüğünde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ile Bosna Hersek, Fildişi Sahili, Karadağ ile Moğolistan'da işbirliği ve dayanışma içinde bulunduğu konfederasyon ile sendikaların desteğiyle Karlısu Mahallesi'nde inşa edilen 4 derslikli okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraların sarılması için gerçekleştirdikleri faaliyetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Anaokulun yapılmasına destek veren sendika ve konfederasyonlara teşekkür eden Yalçın, paylaşıldıkça acıların azaldığını, sevinçlerin ise çoğaldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Törene, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim Bir Sen, Sendika, Antakya, Akif, Sivil Toplum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı - Son Dakika


20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Akif İnan Vakfı öncülüğünde Emek Anaokulu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement