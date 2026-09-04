Antalya Akseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Antalya Akseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya Akseki\'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Güzelsu ve Taşlıca mahalleleri yakınında başladı; bölgeye 5 helikopter, 10 arazöz ve 70 personel sevk edildi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Akseki ilçesinde Güzelsu ve Taşlıca mahalleleri ortasında kalan Eski Mezarlık mevkisi yakınında saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. İlk etapta yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Akseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Akseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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