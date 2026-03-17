Antalya Belediyesine Yolsuzluk Davası

17.03.2026 21:39
Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı duruşma devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci günü tamamlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, bazı CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ilçe belediye başkanları ile sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık T.S, Konyaaltı Belediyesinde başkan yardımcılığı görevinden sonra Muhittin Böcek'in büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasının ardından büyükşehir belediyesinde genel sekreter yardımcılığı yaptığını belirtti.

Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecinin çok uzun sürdüğünü dile getiren T.S, tutuksuz sanık İ.E'nin buraya 50 bin dolar yatırım yaptığını, kendisine satabileceğini söylemesi üzerine 52 bin dolar ödeyerek tapuyu aldığını savundu.

T.S, aynı kentsel dönüşüm bölgesinde Muhittin Böcek'e ücretsiz daire verildiği yönündeki iddiayla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti.

Sanık, tutuksuz sanık D.D. isimli müteahhidin Aksu ilçesi Altıntaş bölgesindeki dairelerinin ruhsat işlerinin hızlandırılmasına yardım ettiğini, daha sonra oradan iki daire satın aldığını belirterek, dairelerin bedelini eski eşine ait altınları satarak ödediğini iddia etti.

Tutuksuz sanık İ.E. 1998 yılından itibaren yap-sat inşaat işleri yaptığını kaydederek, Muhittin Böcek'e de bir daire sattığını anlattı.

Muhittin Böcek ile 2016 yılı sonunda yaptıkları bir görüşmede, Oriza Park'tan bir daire satın aldığını söyleyerek tapusunun kendisi üzerine yapılmasını istediğini dile getiren İ.E, bir sakınca görmediği için isteği kabul ettiğini belirtti.

İ.E. konutu kiraya verdiğini ve kira bedelini elden Muhittin Böcek'e teslim ettiğini öne sürerek, Böcek'in büyükşehir belediye başkanı seçilmesinden sonra belediye iştiraki Antepe'de genel müdür olduğunu söyledi.

Güneş Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Antepe olarak yürüttüklerini belirten İ.E, büyükşehir belediye başkan yardımcısı S.T'nin bir sohbet sırasında projenin sahibi işadamı S.K'den "Ağabey seçimler yaklaşıyor, yardım et, dört Muhittin Böcek'e, bir tane benim adıma dükkan" diyerek talepte bulunduğunu öne sürdü.

İ.E. daha sonra Muhittin Böcek adına dört, S.T. adına bir tane, maliyeti ödenerek dükkan alımı olduğunu duyduğunu kaydetti.

"Muhittin Böcek ile görüşmeden sonra ödemeler hızlandı" iddiası"

Tutuksuz sanık büyükşehir belediyesi eski genel sekreteri S.T. de savunmasında, Anadolu Reklam isimli firmadan ödeme aldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirtti.

İnşaat firması sahibi S.K. ile Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinden bedelsiz bir şekilde dükkan alma konusunda pazarlık yapmadığını öne süren S.T. dükkanı temel aşamasındayken anlaşılan bedel üzerinden satın aldığını iddia etti.

S.T. belediyenin sorumluluğu olduğu bir yerden dükkan almanın doğru olmayacağını düşünerek, dükkanı üzerine almadan direkt başkasına devrettiğini savundu.

Belediyeden bazı ihaleler alan ve yavaş yapılan ödemeler nedeniyle işlerini bitiremeyeceğini söyleyen iş insanı S.A'yı, Muhittin Böcek ile görüştürdüğünü belirten S.T, bu görüşmeden sonra ödemelerin hızlandığını kaydetti.

S.T, iş insanının seçim organizasyon işlerini yapan tutuksuz sanık M.O.K'ye parça parça ödeme yaparak kendilerine seçim desteği verdiğini iddia etti.

S.T, bu iş insanından kendisinin de 20 bin dolar borç aldığını ve bunu kendi ihtiyaçları için harcadığını ileri sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski imar müdür vekili tutuksuz sanık T.K, rüşvet iddiasıyla tutuklanmasının ardından iki kişinin kendisi hakkında ifade vermesi üzerine eşinin de gözaltına alındığını kaydetti.

T.K, tahliye olabilmek için eşi ile birlikte üç kişi hakkında asılsız ifade verdiklerini ve para aldığını iddia ettiğini söyledi.

Söz alan savcı, T.K'ye bu beyanlarının suç olduğunu hatırlattı.

Tutuksuz sanık mimar Ö.Y.K. de kendisine verildiği iddia edilen daire ve paralarla ilgili suçlamaları kabul etmedi.

"Beni bu duruma düşüreceğini düşünemedim"

Tutuksuz sanık kuyumcu E.K, mali müşaviri E.Ç. ve oğlu S.Ç'nin kendisinden ricasıyla iki farklı zamanda sırt çantası ve bavulla gelen nakit paraların transferini yaptığını söyledi.

Gözaltına alınmadan 20 gün önce E.Ç'nin kendisine "Buraya gelip bir şey soran olursa, 'Altın aldım ve parasını gönderdim. Başka bir şey deme" dediğini belirten E.K, "E.Ç. benim mali müşavirim olduğu için beni bu duruma düşüreceğini düşünemedim." diye konuştu.

Gönderdiği paralarla ilgili bir lira menfaatinin olmadığını öne süren E.K, hiçbir şekilde komisyon da almadığını öne sürdü.

"Bu paraların kimlere ne amaçla gönderildiğini bilmiyorum"

Tutuksuz sanık mali müşavir S.Ç, 2024 yılı sonunda tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek'in kendisini arayarak tanıdık kuyumcu sorduğunu belirtti.

Ofisine gelen Böcek'in "Elimde para var. Bunları kuyumcu vasıtasıyla altın satış işlemi gibi gönderebilir misin?" diye sorduğunu öne süren S.Ç, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine E.K'yi aradım. Mustafa Gökhan Böcek'in böyle bir işi var dedim. 'Yaparız' dedi. Bunun üzerine Böcek'e kuyumcunun bu işlemi yapacağını söyledim. Parayı aldım ve kuyumcuya götürdüm. E.K. de verilen IBAN'lara transferi yaptı. Bu paraların kimlere ne amaçla gönderildiğini bilmiyorum. O zaman Mustafa Gökhan Böcek'in evlilik sürecinde sorunlar vardı. Onun için böyle bir şey yaptığını düşündüm. E.K'nin olayı babama anlatmasıyla, babam beni uyardı. Bir daha böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

