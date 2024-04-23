Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Fatmagül Özpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti. Çocuk Başkan Kılınçkaya, akıllı atık toplama sisteminin kurulması, yeşil alanların korunması ve artırılması için talimat verdi; okullarda ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz yemek hizmeti istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir teslim töreni yapıldı. Böcek, koltuğunu Fatmagül Özpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti.

Başkanlık koltuğunu Başkan Böcek'ten devralan Anıl Kılınçkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk gibi ileri görüşlü, ülkesine faydalı ve çocukları çok seven bir başkan olarak görevimi yürütmek istiyorum. Belediye Başkanı olarak öncelikle sokaklara çöp atılmasını engelleyen bir takip sistemi kurmak istiyorum. Çocukların güven içinde oynayabileceği yeşil alan parkları çoğaltacağız. Parkların yanına tarım bahçeleri yaparak, her çocuğun sebze meyve yetiştirmesine olanak sağlamak istiyorum. Okullarda ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz yemek hizmeti vereceğim. Bu yemekleri de ev kadınlarına yaptırarak, onlara da iş imkanı sağlayacağım. Halk Ekmek fabrikalarının çoğaltılmasını sağlayacağım. Görevi bana devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e şükranlarımı sunuyorum."

Çok önemli ve gurur dolu bir gün yaşadıklarını kaydeden Böcek, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARA ARMAĞAN EN BÜYÜK BAYRAM"

"Cumhuriyetimizin de kurulmasına vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman gazileri ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyada çocuklara armağan edilen en büyük bayramı yaşıyoruz. Bu kutsal görevi Anıl Kılınçkaya'ya devretmekten büyük mutluluk duydum. Atamızın 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diye işaret ettiği günler bu yaşlardan başlıyor. Anıl Başkan'ımızın yapacağı çalışmalar da çevre var, kadınlara destek var, çocuklar var."

Başkan Böcek ve Anıl Kılınçkaya daha sonra birlikte 23 Nisan resmi törenlerini izledi.