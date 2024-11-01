Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Kentimizi Depreme Karşı Dirençli Hale Getirmek İçin Deprem Master Planı'nı Hazırlıyoruz"

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür. Bu nedenle, deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek için 'Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya' vizyonumuz ile Deprem Master Planı'nı, ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı çalışmaları sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve vatandaşın bilinçlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenledi. Türkiye Deprem Vakfı, Türkiye Deprem Mühendisleri Derneği, Deprem İzolasyon Derneği ile Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından desteklenen "Antalya Deprem Master Planı-Güçlendirme Konferansı", Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa Prof. Emeritus Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. M. Altuğ Erberik, Dr. Bahadır Şadan, İnş. Yük. Müh. Ömer Ülker konuşmacı olarak yer aldı. Güçlendirme Konferansı'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilgili kurum, kuruluş, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar katıldı.

Veri tabanı oluşturuluyor

Konferansın açılışında konuşan Başkan Böcek, depremlerin Türkiye coğrafi yapısı gereği kaçınılmaz bir gerçek olduğunu dikkati çekti. Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sözü hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. 'Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya' vizyonumuz ile Deprem Master Planı'nı, ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bin 797 araç kapasiteli otopark 54 bin metrekare alana sahip çok amaçlı afet toplanma merkezini 2023 yılında tamamladık. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile elde edilen yapı stoku envanterlerinin bir araya getirilip değerlendirme yapılabileceği bir veri tabanı programı oluşturduk."

Bilimsel veriler değerlendirilecek

Deprem Master Planı'nın ana verisini oluşturan "Yapı Stoğu Envanteri"nin 19 ilçe belediyesinden temin edilmesi çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Türkiye Deprem Vakfı ile 'Antalya İli Deprem Risk Değerlendirmesi ve Antalya Deprem Master Plan Hazırlığı Ortak Hizmet Projesi' protokolü imzaladık. Plan hazırlığı sürecinde eş zamanlı olarak; Büyükşehir Belediyesi arşivinde bulunan tüm jeolojik ve jeoteknik raporlar, ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar, DSİ yeraltı suyu verileri, AFAD heyelan haritaları, deprem ölçümleri gibi mevcut tüm veriler taranmıştır. Bilimsel veriler doğrultusunda "Antalya iline ait mevcut jeolojik veri raporu" hazırlandı. Ayrıca ilçe bazında; 2014-2023 yılları arasında 10 yıllık sürede arazi değişiminin gözlenebilmesi için uydu görüntüleri ile haritalar hazırladık."

Binaları güçlendirme örnekleri anlatıldı

Başkan Böcek, konuşmasının ardından konferans konuşmacılarına katılımlarından dolayı plaket takdim etti. Daha sonra ise Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Emeritus Dr. Mustafa Erdik "Mevcut Binaların Deprem Performansının Arttırılması" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Mustafa Erdik, Türkiye'de ve dünya genelinde binalarda yapılan güçlendirme çalışmalarına örnek verdi. Türkiye'de bina yapılarına uygun birçok güçlendirme yönteminin uygulanabileceğini aktaran Mustafa Erdik, "Asıl olan tüm binaları şartnamelere uygun yapmaktır. Can kayıplarını en aza indirebilmek için güçlendirme ve kentsel dönüşüm bir vasıtadır. Tüm yolların uygulanması gerekiyor. Kampanya bazlı şartname ve güçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Deprem riski bakımından geçmişe kıyasla Türkiye ile Şili örnekleri verilir. Şili bunu başardı, biz neden başarmayalım. Depreme karşı bir kent hazırlamak kolay değildir. Antalya'nın bunun başaracağına inanıyorum" diye konuştu.

Yeni yönetmelik geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper İlki de "Yapısal Riskler, Önceliklendirme ve Güçlendirme" başlıklı konuşma yaptı. Dr. Alper İlki, deprem yönetmeliğine ilişkin yeni kuralların geleceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bizim deprem yönetmeliğimiz iyi ancak, sahada zaman zaman uygulanmadığını gördük. Yeni kurallar gelecek. Teknik doküman hazırlanıyor. 'Dinsizin hakkından imansız gelir' sözü gibi yeni deprem yönetmeliğinin şartları biraz ağır olacak. Yeni yönetmeliğin son rötuşları yapılıyor. Son depremde kamu yapılarının daha iyi bir performans sergilediğini gördük. Kahramanmaraş depreminin kazananı, tünel kalıp yapılar oldu. Genel olarak iyi performans gösterdi. Yıkılmadı, can kaybını önledi. Hasarlı olanlarda onarılıp, kullanılabilir durumda."

Konferansın öğleden sonraki bölümünde ise Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği'nden Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, "Türkiye'deki Mevcut Yapı Stoku Kapsamında Kentsel Deprem Riskleri", Deprem Güçlendirme Derneği'nden Dr. Bahadır Şadan "Depreme Karşı Yenilikçi ve Geleneksel Güçlendirme Yöntemleri", Deprem İzolasyon Derneği İnş. Yk. Müh. Ömer Ülker de "Deprem İzolasyonu ile Güçlendirme Yöntemi ve Uygulama Örnekleri" konulu sunumları ile katılımcıları bilgilendirdi.