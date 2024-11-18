Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Taslak Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Taslak Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı için belirlenen 39 milyar lira taslak bütçesi, büyükşehir meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, 19 ilçede toplam 913 mahallesi ile hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

18.11.2024 18:44
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 39 milyar lira olarak belirlenen 2025 yılı taslak bütçesi, büyükşehir meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü ile birlikte Antalya'nın 19 ilçesinde 913 mahallesine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan devam toplantısı gerçekleştirildi. 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Performans Raporu ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Taslak Bütçesi kabul edildi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinin 39 milyar olarak belirlendiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Performans Programı görüşüldü. Performans programlarının hazırlanan 5 yıllık Stratejik Plan'ın yıllık uygulaması olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "2025 yılı Performans Programı'nda 36 performans hedefi, 215 faaliyet, 154 performans göstergesi bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin 2025 Mali Yılı Bütçesi de Performans Programı'na uygun olarak hazırlanmıştır. 2025 yılı Mali Bütçesi toplam 39 milyar TL'dir" dedi.

"6 milyar TL borçlanma öngörülerek denklik sağlanmıştır"

Başkan Böcek, 2025 yılı bütçesiyle ilgili, "2024 yılı gelir bütçemiz 14 milyar artı 3 milyar ek bütçeyle 17 milyar TL olup yüzde 94 arttırılarak 2025 yılı için 33 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 6 milyar TL borçlanma öngörülerek denklik sağlanmıştır. 19 ilçemizin bütçeleri kendi meclislerince onaylanmış büyükşehir meclisimizde görüşülmek üzere gönderilmiştir. 2024 yılında Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemizin toplam bütçeleri 41 milyar 847 milyon TL iken 2025 yılında yüzde 83'lük artışla Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemizin toplam bütçeleri 76 milyar 581 milyon TL olacaktır. Antalya'mıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

"Antalya'mızın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı taslak bütçesinin ardından 19 ilçenin 2025 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi. Başkan  Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Antalya'mızın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde el birliğiyle en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bütçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

ASAT'ın 2025 yılı taslak bütçesi 27 milyar 250 milyon TL

Meclis toplantısının ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. ASAT 2025 yılı Performans Programı ve Mali Yılı Taslak Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. ASAT'ın 2025 yılı taslak bütçesi 27 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT'ın Antalya'nın dört bir yanında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "ASAT'ın taslak gider bütçesinde 14 milyar 766 milyon lira ile yatırımlar ilk sırada yer almıştır. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bu bir rekordur. Bütçenin yüzde 34'lük pay ile 9 milyar 273 milyon lirası mal ve hizmet alımına ayrılmış, bunun da 2 milyar 760 milyon lirasını elektrik gideri oluşturmaktadır. ASAT Genel Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet vermeye her yıl olduğu gibi 2025 yılında da devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Taslak Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti - Son Dakika

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