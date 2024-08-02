Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Uluslararası Gençlik Değişim Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Uluslararası Gençlik Değişim Programı Gerçekleştirildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'DIGIT-ART YE 2024' projesi kapsamında, Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den toplam 35 öğrenci Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'na katıldı. Gençler dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli eğitimlere katıldı ve dil becerilerini geliştirdi.

02.08.2024 15:04  Güncelleme: 15:45
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "DIGIT-ART YE 2024" projesi kapsamında, Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den toplam 35 öğrenci Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'na katıldı. Kamp boyunca, gençler dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli eğitimlere katılırken, dil becerilerini geliştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Gençlik Değişim Programı, kapsamında Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den toplam 35 öğrenci gençlerin dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen "DIGIT-ART YE 2024" projesi kapsamında merkezde bir araya geldi.

Eğitim ve sosyal aktiviteler yapıldı

Bir hafta süren kampta müzik ve video üretimi, sosyal medya için içerik oluşturma gibi konularda atölye çalışmaları düzenlendi. Ayrıca, öğrenciler dil becerilerini geliştirmek için de çeşitli konuşma etkinlikleri gerçekleştirdi. Eğitimlerin yanı sıra, gençlerin sosyalleşmesi için de birçok etkinlik organize edildi. Kentin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilirken, takım çalışması aktiviteleri, kültürel geceler ve spor etkinlikleri gibi çeşitli sosyal aktiviteler de yapıldı.

Kampa 5 ülkeden öğrenciler katıldı

DIGIT-ART YE Proje koordinatörü Okan Yahşi, Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür etti. Yahşi, 5 ülkeden katılım sağlayan gençlerin kendi kültürlerini aktarabildiği bir ortam oluştuğunu ifade etti. Kampa katılan Bulgaristan ekip lideri Ioana Agata Bestiuc ise proje için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sunarak "Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı çok güzel bir yer ve çok iyi karşılandık. Gençlerin kendisini tanıtmalarına, fikirlerini, duygularını ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı\'nda Uluslararası Gençlik Değişim Programı Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Uluslararası Gençlik Değişim Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Uluslararası Gençlik Değişim Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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