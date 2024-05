Antalya Büyükşehir Belediyesi Halkçı Projelerle Vatandaşların Mutfak Bütçesine Katkı Sunuyor

Güncel

(ANTALYA) - Halk Süt ve Halk Mama ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına besin desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Et, Halk Ekmek ve Antsu Projeleri ile de vatandaşların mutfak bütçesine katkı sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019 ile Mart 2024 arasında geçen 5 yıllık süreçte Başkan Muhittin Böcek öncülüğünde başlatılan halkçı projelere devam ediyor.

MAMA VE SÜT DESTEĞİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında nisan ayında 19 ilçede 367 ihtiyaç sahibi ailenin 6-24 aylık 377 çocuğuna 2 bin 262 adet ücretsiz Halk Mama desteği verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi çocuklar sağlıkla büyüsün diye Halk Süt dağıtımlarına da aralıksız devam ediyor. Nisan ayında 19 ilçede 2-5 yaş arasındaki 7 bin 928 çocuk Halk Süt ile buluşturuldu. Halk Süt projesi kapsamında nisan ayında 63 bin 424 ton süt paketlenerek dağıtıldı.

MUTFAK EKONOMİSİNE KATKI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et ve Halk Ekmek projeleri ile de vatandaşın ekonomisine destek oluyor. Kepez, Alanya, Manavgat ve Serik'te bulunan Halk Et satış mağazalarının yanı sıra ilçe ilçe gezen 1 mobil TIR ile de sağlıklı ve kaliteli et ve et ürünleri uygun fiyatla halkla buluşturuluyor. Nisan ayında 13 bin 420 kişi Halk Et mağazalarından alışveriş yaptı. Nisan ayında Halk Et mağazalarında 27 bin 278 ton et ve et ürününün satışı gerçekleştirildi.

HALK EKMEK 4.5 LİRA

Halk Ekmek projesi de Antalyalılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen vatandaş ucuz ekmek yiyebilsin diye ekmek fiyatının 4.5 TL olduğu Halk Ekmek büfelerinde nisan ayında 618 bin 402 adet ekmeğin satışı gerçekleştirildi.

ANTSU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın kaliteli içme suyuna uygun fiyatla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiği ANTSU da yoğun ilgi görüyor. Piyasada 19 litrelik damacanalar 90-100 lirayı bulan fiyatlarla satılırken; ANTSU 25 TL'lik fiyatıyla vatandaşın tercihi oluyor. Torosların doğal kaynak suyu ANTSU Halk Ekmek büfeleri ve Halk Et mağazalarının yanı sıra 11 farklı ilçede de farklı noktalarda gel-al, eve servis ve toptan satış seçenekleriyle Antalyalılar ile buluşuyor.

HALKÇI PROJELER SÜRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Böcek'in ikinci döneminde de halkçı projelerle vatandaşın yanında olmayı sürdürecek. Bebekli ailelere süt ve mama desteğinin yanı sıra bez desteği de bu dönem hayata geçirilecek projeler arasında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın uygun fiyatla kaliteli ürünlere ulaşabileceği Halk Bakkal, başta öğrenci ve ihtiyaç sahiplerinin lezzetli yemekleri uygun fiyatla yiyebilmelerine imkan sağlayacak Kent Lokantaları ile de Antalyalıların bütçesine katkı sunmaya devam edecek.