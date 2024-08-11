Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIRI Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Veriyor

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför TIRI, kentin 19 ilçesinde vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför TIRI, şehrin 19 ilçesinde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Özellikle mahallelerinde berber veya kadın kuaförü olmayan noktalarda hizmet veren TIR, ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

2 bin 321 kişiye hizmet verildi

Yaz aylarıyla birlikte kentin yüksek kesimlerine ve yaylalara çıkan vatandaşlara hizmet veren TIR, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Bu hizmetle Manavgat'ta 346, Alanya'da 286, Akseki'de 172, Gündoğmuş'ta74, İbradı'da 72 vatandaşın saç kesimini gerçekleştirildi. Mobil Kuaför TIRI'ndan Finike'de 312, Kemer'de 38, Konyaaltı'nda 203, Korkuteli 135, Kumluca'da 125, Elmalı'da 228, Demre 180 ve Kaş'ta 150 vatandaşta hizmet verdi. Hizmetten toplamda 2 bin 321 kişi faydalandı.