Antalya\'da 800 Dolar Kayboldu

02.09.2025 11:31
Alper Baysan, kızı için gönderdiği 800 doları alamadı, mahkeme haklı buldu ama banka parayı iade etmedi.

Antalya'da yaşayan Alper Baysan, 2 yıl önce üniversite eğitimi için Amerika'ya giden kızı İrem Naz Baysan'a banka aracılığıyla 800 dolar gönderdi. Banka kayıtlarında para çekilmiş görünmesine rağmen, kızı gönderilen parayı alamadı. Uzun süren yazışmalar ve başvuruların ardından tüketici mahkemesi, aileyi haklı buldu. Mahkeme kararına rağmen banka, 800 doları iade etmedi. İrem Naz, o dönem parasız kalınca ABD'de bir süre garsonluk yaparak geçimini sağladı.

"BANKA PARA ÇEKİLMİŞ" DEDİ

Anne Alper Baysan, kızının 2022 yılında Washington Üniversitesi'nin Bilgi Teknolojisi bölümünü kazandığını belirterek, "İrem Naz, yaklaşık 2 yıl önce ağustos ayında eğitim için Amerika'ya gitti. Geçimini bizim gönderdiğimiz parayla sağlayacaktı. Türkiye'de Amerika ile anlaşması olan bir bankadan hesap açtırdık. İlk ayın ardından hesabına 800 dolar gönderdim ama kızım parayı orada çekemedi. İşlem hareketlerine baktığımızda ise para çekilmiş gibi görünüyordu. Banka müşteri hizmetleri ile görüştük, Amerika'daki anlaşmalı banka ile yazışmalar yapıldığını söylediler ama 4 ay sonra bize, 'para çekilmiş' diyerek ret cevabı verdiler" diye konuştu.

İki yıldır süren 800 dolar mücadelesi! Mahkeme haklı buldu, banka ödemedi

"ANNE PARAMI ÇEKEMEDİM' DEDİĞİNDE ÇARESİZ KALDIM"

Kızının parayı kullanamaması nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Baysan, "Kızım Amerika'da o parayla ihtiyaçlarını karşılayacaktı ama çekemedi. Biz tekrar gönderemedik, ben bir memur olarak her seferinde para yollayamam. Orada saatlik 8–10 dolara garsonluk yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Telefonda ağlayarak, 'Anne paramı çekemedim' dediğinde çaresiz kaldım. Bir anne olarak dünyanın bir ucundaki çocuğuna yetişememek çok ağır bir duygu" dedi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKLI BULDU

Alper Baysan, süreç uzayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dosya daha sonra tüketici mahkemesine taşındı. Mahkeme, Türkiye'deki bankanın Amerika'daki bankadan güvenlik kamerası görüntülerine ulaşamaması ve paranın gerçekten çekildiğini ispat edememesi üzerine Baysan'ı haklı buldu. Ancak mahkeme kararına rağmen 800 dolar ailenin hesabına geçmedi.

İki yıldır süren 800 dolar mücadelesi! Mahkeme haklı buldu, banka ödemedi

"2 YILDIR 800 DOLARIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Ailenin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, "Alper Hanım bize Eylül 2023'te başvurdu. İlk olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne gittik. Heyetin kararının çıkması 2024 mayıs ayını buldu ve konunun yargıya taşınması gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Antalya Tüketici Mahkemesi'ne başvurduk. Yaklaşık 1 yıl süren davada banka, paranın çekildiğini ispatlayamadı ve mahkeme 800 doların müvekkilime iadesine hükmetti. Ancak icra aşamasında sorun yaşadık. Çünkü karar dolar üzerinden verildiği için 2 aydır tahsilat yapılamıyor. 800 dolar için 2 yıldır mücadele veriyoruz" dedi.

Alper Baysan, mahkeme kararına rağmen yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini vurgulayarak, "Kızım parasız kaldı, eğitim hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı. Mahkeme bizi haklı buldu ama paramızı hala alamıyoruz. Defalarca bankaya ulaştık, icra takibi başlattık ama sonuç alamadık. 800 dolar için 2 yıldır uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

