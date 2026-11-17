Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 9'uncu gününde denizler, doğanın korunması ve iklim hedefleri ele alınacak. Bakan Murat Kurum iki üst düzey toplantıya katılırken, dünya rekortmeni Şahika Ercümen su altında nefesini tutarak denizlere saygı duruşunda bulunacak.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de ikinci haftanın müzakereleri devam ediyor. Konferansın 17 Kasım Salı günkü teması 'Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı- Rio Sinerjisi' olarak belirlendi. Gün boyunca deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, biyolojik çeşitlilik, ormanlar, arazi kullanımı, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadelede doğa temelli çözümler ele alınacak.

D-8 İŞ BİRLİĞİ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 10.30'da Mavi Bölge'deki Özel Etkinlik Salonu 1'de düzenlenecek 'D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu- İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı' toplantısına katılacak. Toplantıda D-8 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etmesi, temiz enerji, iklim finansmanı ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirilecek.

2030 HEDEFLERİ

Bakan Kurum, saat 15.00'te Mavi Bölge'deki Toplantı Salonu 19 Ahlat'ta gerçekleştirilecek '2030 Öncesi Azaltım Hedeflerine İlişkin Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak. Saat 18.00'e kadar sürmesi planlanan toplantının açılış bölümünde COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in de yer alması öngörülüyor. Toplantıda küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması, ülkelerin mevcut iklim taahhütlerinin uygulanması ve 2030 öncesinde atılması gereken adımlar görüşülecek.

DOĞA İÇİN EYLEM

Günün Mavi Bölge programında saat 09.00'da Özel Etkinlik Salonu 4'te 'Doğayı İklim Eyleminin Merkezine Yerleştirmek' başlıklı toplantı düzenlenecek. Saat 10.30'a kadar sürecek oturumda biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa temelli çözümler ve iklim değişikliğiyle mücadelede ekosistemlerin rolü ele alınacak.

DENİZ ÇÖPLERİ

Mavi Bölge'deki Özel Etkinlik Salonu 3'te saat 12.00'de 'Deniz Çöpleri Eylem Platformu'nun lansmanı gerçekleştirilecek. Saat 13.00'e kadar sürecek toplantıda denizlerdeki plastik ve diğer atıkların azaltılmasına yönelik iş birlikleri ve uygulamalar gündeme gelecek. Yeşil Bölge'deki Bilim ve Teknoloji Hub'da saat 10.00'da 'Deniz Çöpü: Deniz ve Kıyı Bize Ne Gösteriyor', Döngüsellik Sahnesi'nde ise saat 10.45'te 'Deniz Çöpü, Karadaki Atık Sisteminin Başarısızlığıdır' başlıklı oturumlar düzenlenecek.

DENİZLERE SAYGI

COP31'in 9'uncu gününde dünya rekortmeni serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen de iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkilerine dikkati çekmek amacıyla sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirecek. Ercümen, saat 14.30'da Mavi Bölge'deki Delegasyon Pavilyonları bölümünde, C595 Türkiye Academy ile C605 Amazonia arasındaki alanda su altında nefesini tutarak 'Denizlere Saygı Duruşu' yapacak. 'Okyanuslar ve Denizler Nefes Alsın' mesajıyla düzenlenen etkinlikte denizlerin korunmasına dikkat çekilecek.

KIYI KENTLERİ

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Yeşil Bölge'deki pavilyonunda saat 10.30'da 'Kıyı Kentlerinde İklim Dirençliliği ve Sürdürülebilirlik' başlıklı toplantı gerçekleştirilecek. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katılacağı oturumda kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, deniz seviyesindeki yükselme, aşırı hava olayları ve sürdürülebilir kentleşme konuları değerlendirilecek. Aynı pavilyonda saat 14.00'te 'Sıfır Atık ve Belediyeler: Yerel Uygulamalar ve Kapsayıcı Yönetişim' toplantısı düzenlenecek.

MAVİ GEZEGEN

Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde saat 14.40'ta 'Değişimin Gelgitleri: Mavi Gezegen ve Adalar için Sıfır Atık' başlıklı oturum düzenlenecek. Toplantıda ada ülkelerinin deniz kirliliği ve iklim değişikliği karşısındaki durumu, okyanusların korunması ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması değerlendirilecek.

AKDENİZ ZİRVESİ

COP31 kapsamında Akdeniz ülkelerini ilgilendiren önemli bir toplantı, Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de Özel Etkinlik Salonu 1'de başlayacak 'Akdeniz Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bölgenin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığı, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ve ülkeler arasındaki iş birliği ele alınacak. Saat 18.30'a kadar sürmesi planlanan toplantıda Akdeniz'in iklim değişikliğinden etkilenmesine karşı ortak çözümler değerlendirilecek.

ATIKSIZ AKDENİZ

Günün dikkat çeken bir diğer toplantısı ise Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde saat 17.00'de 'Atıksız Akdeniz' başlıklı oturum düzenlenecek. Toplantıda Akdeniz'deki plastik ve diğer atıkların azaltılması, deniz ekosistemlerinin korunması ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

RIO SİNERJİSİ

COP31'de günün teması kapsamında iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin üç Rio sözleşmesi arasındaki iş birliği de gündemde olacak. Yeşil Bölge'de saat 12.20'de 'Üç Rio Sözleşmesinin Kesişiminde Atık' başlıklı toplantı düzenlenecek. Oturumda atık yönetiminin iklim değişikliği, doğal yaşamın korunması ve arazi kullanımına etkileri değerlendirilecek.

MÜZAKERELER

COP31'in ikinci haftasında ülkelerin iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum politikaları ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin müzakereleri sürüyor. Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin, konferansın 20 Kasım'daki kapanışı öncesinde hazırlanacak karar metinlerine katkı sağlaması bekleniyor.