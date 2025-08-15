Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

15.08.2025 12:59
AFAD, Antalya'da 5.8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat düzenledi, ekipler hızlı müdahale etti.

ANTALYA'da AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 yılı yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)- Antalya Deprem Saha Tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz Göleti yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ekiplere verilen 5.8 büyüklüğündeki deprem alarmı üzerine kurtarma ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekiplere 2 katlı evin yıkıldığı, tek katlı evin yıkıldığı, Altınkale Mahallesi Çukuraltı Mezarlığı yakınında bulunan 2 katlı evin yıkıldığı, Ekşili Mahallesi'nde bulunan Ekşili Göleti'nde sarsıntı nedeniyle bir balıkçı teknesinin alabora olduğu ve 2 kişinin kaybolduğu, Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan Güver Uçurumu bölgesinde kamp yapan aileye ait karavanın, içindeki 2 kişi ile birlikte uçurumdan yuvarlandığı ihbarları yapıldı. İhbarlarla ekipler hızla olay yerine ulaştı. AFAD tarafından Nebiler Mahallesi'nde bulunan UMKE İstasyonu Alanı'na sağlık hizmetlerinin hızlı yürütülmesi için Sahra Hastanesi, yine Nebiler Mahallesi'nde bulunan UMKE İstasyonu Alanı'na İl AFAD Merkezi çadırı kuruldu.

Tatbikata katılan AFAD, UMKE, JAK, PAK, itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem alanına ulaşıp, sismik cihazlarla göçük altında kalanların yer tespitini yapmaya çalıştı. Ekipler daha sonra ses verilen yerlerde işaretleme yaptıktan sonra göçük altında kalanları bulundukları yerden çıkardı. Senaryo gereği göçük altında kalan yakınlarının kurtarılmasını isteyen vatandaşların ekiplere zorluk çıkartması ve alandan uzaklaştırılması da dikkati çekti.

VALİ ŞAHİN TATBİKATI YERİNDE İZLEDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deprem tatbikatını yerinde izledi. AFAD ekiplerinden bilgi alan Vali Şahin'e tatbikat sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal eşlik etti.

Vali Hulusi Şahin, "Bir saha tatbikatı yapıyoruz. Tatbikatımız gereği 15 Ağustos 09.30'da Döşemealtı ilçemizde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem senaryosu gereği hemen ekiplerimiz hareket ettiler ve daha önceki plan gereği, planlanan alanlarda yerlerini aldılar. Görevlerinin başına geçtiler. Yine senaryo gereği ilk etapta intikal eden bilgileri gereği bu bölgede Bıyıklı Mahallesi'ndeyiz. Burada iki katlı bir evin yıkıldığı ihbarı alındı ve ekiplerimiz hemen müdahale ettiler. Profesyonel çalışma ile sektör sektör bölerek, ekipler yıkılan binalara geldi. İki binamızı ekipler paylaştı. Tatbikat gereği 4 kazazedenin enkaz altında olduğunu tespit ettik ve şu anda afetzedelere ulaşmaya çalışıyorlar. Yine tatbikatta belirlemiş olduğumuz senaryo gereği birazdan yaralılar çıkarılacak" dedi.

Vali Şahin, daha sonra alandan ayrılarak AFAD'ın kurduğu acil durum merkezine gitti.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

