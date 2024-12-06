Antalya'da Eşini Öldüren Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Reddi - Son Dakika
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Antalya'da Eşini Öldüren Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Reddi

Antalya\'da Eşini Öldüren Melek İpek\'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Reddi

Antalya'da eşini öldüren Melek İpek'in tahliye kararı, Yargıtay tarafından usulden reddedildi. Melek İpek, eşi Ramazan İpek'in kendisine uyguladığı şiddet sonrası meşru savunma kapsamında hareket ettiğini iddia etmişti.

06.12.2024 11:38  Güncelleme: 12:29
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ANTALYA'da 3 yıl önce kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (34) hakkında 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez' hükmü gereğince verilen tahliye kararına itiraz, 'bölge adliye mahkemesince verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı' hükmünce Yargıtay tarafından reddedildi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak 2021 gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Taraflar arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'Haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, 26 Nisan 2021 tarihinde Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek'in 'Kast olmaksızın taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

108 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Melek İpek, 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne kavuştu.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce görüşüldü. İstinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

YARGITAY USULDEN REDDETTİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, temyiz istemini usulden reddetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ilamında, 'Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı hatırlatılarak, temyiz istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Yargıtay, 'bu karar temyiz edilemez' demiştir. Bununla birlikte karar kesinleşmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Reddi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Eşini Öldüren Melek İpek'in Tahliye Kararı Yargıtay Tarafından Reddi - Son Dakika
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