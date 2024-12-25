Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Otomobil İçin Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Otomobil İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

Antalya\'da Falezlerden Denize Düşen Otomobil İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen otomobildeki kişi veya kişilerin kurtarılması amacıyla denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 19.30'da meydana geldi. Ekipler, otomobili ve içindekileri bulmak için yoğun bir çaba harcıyor.

25.12.2024 22:17  Güncelleme: 22:21
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ANTALYA'da falezlerden denize düşen otomobilde bulunan kişi ya da kişilerin kurtarılması için denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Denize düşen aracın içinde kaç kişi olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Otomobil İçin Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Otomobil İçin Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika
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