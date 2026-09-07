Antalya'da gecekonduları yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Antalya'da gecekonduları yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya\'da gecekonduları yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
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Antalya Muratpaşa'da Maraç ailesinin yaşadığı gecekonduda çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangını öğrenip gelen anne Fatma Maraç ve oğlu Umut Maraç, evlerinin yandığını görünce duvar dibinde uzun süre gözyaşı döktü; Umut fenalaştığı için sağlık ekipleri müdahale etti.

ANTALYA'da oturdukları evin yandığını gören Fatma Maraç ve oğlu Umut Maraç, duvarın dibinde oturup uzun süre ağladı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde boş arazide Maraç ailesinin yaşadığı gecekonduda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evin depo kısmındaki atıklar nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Bölgeye ulaşıp alevlere müdahaleye başlayan itfaiye ekibi, yanan ahşap çatı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Evinin yandığı haberini alıp gelen Umut Maraç fenalaştı. Maraç'a sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. Oğluna müdahale edildiğini gören Fatma Maraç da büyük üzüntü yaşadı. Evlerini gören noktada duvar dibine oturan anne-oğul, uzun süre gözyaşı döktü. Anne ile oğlunu, komşuları teskin etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da gecekonduları yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da gecekonduları yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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