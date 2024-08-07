Antalya\'da Güvenlik Kulübesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ANTALYA'da kasadan yola düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Esra Sümer'in, yaşamını yitirdiği belirlendi. Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra kamyonetin sürücüsü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kulübenin düştüğü ve kamyonet sürücüsü Mustafa A.'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü. Esra Sümer'in kullandığı otomobilin ise kamyonete çarptığı, iki aracın da refüje sürüklendiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

HABER: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -