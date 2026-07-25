Antalya'da Hava Sıcaklığı 29 Dereceye Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Hava Sıcaklığı 29 Dereceye Düştü

Antalya\'da Hava Sıcaklığı 29 Dereceye Düştü
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Hafta içi 44 dereceyi gören Antalya'da, hafta sonu yer yer yağışla sıcaklık 29 dereceye geriledi.

HAFTA içi hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da, hafta sonu termometreler 29 dereceyi gösterdi. Dün akşam yer yer yağışın etkili olduğu kentte bugün az bulutlu havada tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurdun büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle 35 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı vermesinin ardından, Antalya'da dün akşam saatlerinde yer yer yağış etkili oldu. Hafta içi hava sıcaklığının 44 dereceyi gördüğü kentte, hafta sonu sıcaklık 29 dereceye düştü. Hava az bulutlu seyrederken, tatilciler ile Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelenlerden kimileri denize girerken, kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapmayı ve plajda zaman geçirmeyi tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, hafta boyu etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların ardından hafta sonu kent merkezinde hava sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 65 ölçüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hava Sıcaklığı 29 Dereceye Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Hava Sıcaklığı 29 Dereceye Düştü - Son Dakika
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