Antalya\'da İpek Evi Üretim Merkezi\'nde Eğitim Kursları Başladı

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Sapadere'de oluşturulan İpek Evi Üretim Merkezi'nde eğitim kursları başladı. Kurslarda, ipek böceği yetiştiriciliği ile İpek Evi'nde üretilen el dokuması ürünler, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarının yapımı öğretiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alanya Sapadere'de unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliğini "İpek Evi Projesi" ile yeniden canlandırıyor. İpek Evi'nde kurslar açan büyükşehir belediyesi, bölge halkını üretime teşvik ediyor. El işi ve dokuma atölyelerinde kursiyerlere ipeklerden çiçek, toka, rozet, süs eşyaları, dokuma kravat ve şal gibi ürünlerin yapımı öğretiliyor. Yeni turizm sezonu için satış reyonları ile dokuma müzesinin de hazırlandığı İpek Evi'ni turist ve turlarında ziyaret etmesi planlanıyor.

"Eylül ayı itibarıyla ilk olarak koza çiçek ve süs eşyası yapımını öğretiyoruz"

Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, "Koza üretimlerimizin ardından eğitim atölyelerimizde kurslarımız başladı. Kadınlarımız kurslarımıza katılım sağlıyor. Eylül ayı itibariyle ilk olarak koza çiçek ve süs eşyası yapımını öğretiyoruz. Ardından Ocak ayı itibariyle dokuma kurslarımız başlayacak. İpeğimizin ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçlerini İpek Evi'mizde takip ediyoruz. Elde ettiğimiz ipeklerden hediyelik eşya ve ipek dokuma olarak sunuma hazırlıyoruz" diye konuştu.

Üretilen ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü de belirten Gülmez, "Mart ayı itibari ile Sapadere Kanyonu'nu turlarla ziyarete gelen turistler hem bölgenin yöresel zenginliklerini görecekler hem de burada hanımlarımızın üretmiş olduğu ürünlerin satışını gerçekleştirebilecekler. Ürünlerin satışıyla mahalle sakinleri ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekler" dedi.

"Köyümüzde böyle bir güzellik var bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerekiyor"

Eğitim atölyelerine katılan Kursiyer Havva Yetkin ise "İpek böceğinden üretilen iplerden çiçekler, zeytin, kardelen, portakal çiçeği, gül gibi aklınıza gelebilecek birçok değişik ürünlerin yapımını öğreniyoruz. Herkesin gelip bu ürünleri görmesini tavsiye ederiz. Köyümüzde böyle bir güzellik var bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerekiyor. İlk defa ipek böceği ve kozasını gören çocuklar çok heyecanlanıyor. Okullardan öğrenciler İpek Evi'ni ziyaret etsinler, geçmişimizi unutmasınlar. İpek böceği çok değerli yeniden bölgemizde üretimi canlanıyor. Köylülerimizde bu sürece katkı sunmalı. Satış stantlarımız hazırlandı yeni sezonda yaptıklarımız sergilenecek. Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz yıllardır bekliyorduk burasının açılmasını onun sayesinde açıldı sağ olsun var olsun" diye konuştu.