Antalya'da Kaçak Rus Okulları Kapatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Rus Okulları Kapatıldı

Antalya\'da Kaçak Rus Okulları Kapatıldı

Antalya'da kaçak eğitim veren 7 Rus okulundan 6'sı mühürlendi. Denetimler devam ediyor.

18.09.2024 14:31
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ANTALYA'da 'oyun evi' adı altında eğitim ve okul faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kaçak Rus okulları, Antalya Valiliği kararıyla polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği Antalya'da, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yaşanan göçle birlikte birçok sektörde kaçak faaliyetlere karşı denetim ve mücadele sürüyor. Bu ülkelerden gelenlerin tespit edilen kaçak faaliyetleri yetkili birimlerce durduruluyor ve idari para cezaları uygulanıyor.

Antalya Valiliği'nin ağustos ayı verilerine göre, toplam 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Kentte bu ülkelerden gelenlerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Milli Eğitim Bakanlığı izinli Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki 3 Rus okulunun yanı sıra, son iki yıldır çok sayıda kaçak okul faaliyeti olduğu ortaya çıktı.

POLİS VE ZABITA MÜHÜRLEDİ

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının belediyelerden alınan oyun evi ruhsatıyla okul faaliyeti yürüttüğü 7 okuldan şu ana kadar 6'sı kapatıldı, bir okul ise mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tamamı Konyaaltı ilçesindeki bu okullar, Antalya Valiliği kararı doğrultusunda polis ekipleri, Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

DERNEK ADI ALTINDA OKUL ÇIKTI

Oyun evi ruhsatının yanı sıra gençlik merkezi, dans okulu gibi çeşitli isimler altında belediyelerden aldıkları ruhsatlarla kaçak eğitim faaliyeti yaptığı tespit edilen bu okullardan birinin de bir derneğin terapi merkeziymiş gibi faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapısında aile ve çocuk terapi derneği yazan ve Ukrayna'dan savaştan gelen çocuklar ve ailelerin yararlandığı belirtilen merkezde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemelerinde, kaçak eğitim faaliyeti yapıldığı tespit edilerek, bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

VALİ ŞAHİN, 7 KAÇAK OKUL TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Vali Hulusi Şahin, Antalya'da birçok sektörde faaliyet gösteren ve en son eğitim-öğretim alanında da kaçak okullarıyla gündeme gelen Rus ve Ukraynalılarla ilgili devam eden süreç hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu okullarla ilgili incelemeleri neticesinde kapatma kararı verildiğini açıklayan Vali Şahin, Konyaaltı bölgesinde Rus ve Ukraynalıların kaçak faaliyet gösteren 7 okulu bulunduğunu kaydetti. İlk tespitlerde belirlenen ve kapatma kararı verilen iki okuldan birinin kapatıldığını, diğerinin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığını anlatan Vali Şahin, "Diğerlerine de tebliğler yapıldı, eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Diğerini bizimkiler kapatıyor zaten. Faaliyetinden menediyorlar. Yürütmeyi durdurma kararı alan devam ediyor. Şimdi onun sürecini takip ediyorlar. Bu arada ihbarlar ve tespitler devam ediyor. Beş yer daha bulmuşlar ama bunların bazıları gençlik merkezi gibi farklı yerlerden ruhsat almışlar, bir okul gibi değiller. Ama onların da hepsine tebligatlar yapılmış. 'Bu şekilde çalışamazsınız' denmiş. ve eğitim faaliyetlerini kendi istekleriyle durdurmuşlar. Ruhsat süreçlerini devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Antalya, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçak Rus Okulları Kapatıldı - Son Dakika

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