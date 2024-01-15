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3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
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3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü

Antalya'da yaşayan Yılmaz Gündüz, 10 yıldır birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastaneye kaldırıldı.

15.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:36
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Yılmaz Gündüz (37), 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

17 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Gezersoy'u yerde kanlar içerisinde buldu. Çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı.

Kepez'te Kadın Cinayeti: 3 Çocuğun Annesi 17 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü

KENDİNİ DE YARALADI

Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kepez'te Kadın Cinayeti: 3 Çocuğun Annesi 17 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının öldürüldüğünü öğrenip, bugün sabah saatlerinde Uşak'tan Antalya'ya gelen Zale Gezersoy ile diğer iki kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Gezersoy, "Kızım akşam yatakları kurmaya gitmiş. Yatakları kurduğu esnada eğilince birlikte yaşadığı kişi 17 yerini bıçaklamış. Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin. Benim çocuğum 17 kez bıçaklanacak ne yaptı. Kötü yolda mı gördü? Ne etti de bunları benim çocuğuma yaptın" dedi.

Adli tıptaki işlemlerin ardından annesi Zale Gezersoy'a teslim edilen Burcu Gezersoy'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü.

Kepez'te Kadın Cinayeti: 3 Çocuğun Annesi 17 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: verin bana bu adaamı direk iğne 2 dk da herkesin vicdanı rahatlasın Yanıtla 9 0

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Son Dakika Güncel 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
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