Antalya'da Kıskançlık Cinayeti: 6 Çocuk Annesi Hale Poyraz Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Kıskançlık Cinayeti: 6 Çocuk Annesi Hale Poyraz Öldürüldü

Antalya\'da Kıskançlık Cinayeti: 6 Çocuk Annesi Hale Poyraz Öldürüldü

Antalya'da Abdullah Poyraz, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Abdullah Poyraz, polise 'Eşimi vurdum' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

27.11.2024 21:12  Güncelleme: 21:14
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ANTALYA'da Abdullah Poyraz (55), kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah Poyraz, 'Eşimi vurdum' diyerek teslim oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabanca ile Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanler içerisinde hareketsiz kalırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

Bu sırada Akbaş'ın okuldan gelen 3 çocuğu, evin kapısını açan olmayınca sitenin bahçesinde beklemeye başladı. Çocukları gören site görevlisi de kapıyı çalıp kadına ulaşamayınca, Abdullah Poyraz'ı telefonla aradı. Çarşıda olduğunu söyleyerek telefonu kapatan Abdullah Poyraz'ın bu sırada polis merkezinde olduğu öğrenildi.

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Komşuların sakinleştirmeye çalıştığı kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Hale Poyraz Akbaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cenazenin çıkarılması sırasında Hale Akbaş Poyraz'ın komşuları "Nereye gidiyorsun" diye bağırarak uzun süre gözyaşı döktü. Hale Akbaş Poyraz'ın 3 küçük çocuğu ise polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Abdullah Poyraz'ın uzun süredir kıskançlık krizi nedeniyle Hale Akbaş Poyraz'a zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına sebep olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kıskançlık Cinayeti: 6 Çocuk Annesi Hale Poyraz Öldürüldü - Son Dakika

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