Antalya'da Kurban Bayramı için Haşere İlaçlaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı için Haşere İlaçlaması Devam Ediyor

23.05.2025 11:42
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 19 ilçedeki kurbanlık satış noktalarında haşerelere karşı ilaçlama yapıyor. Ekipler, bayram boyunca kurban atıklarını temizlemeye de devam edecek.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede bulunan kurbanlık satış noktalarında hayvanların ve vatandaşların uçkunlardan rahatsız olmaması için periyodik ilaçlama yapıyor. Ekipler, Kurban Bayramı boyunca kurban atıkları için de hijyen nöbetinde olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış noktalarında sivrisinek, karasinek ve kene gibi haşerelere karşı önlemler alıyor. 19 ilçede belirlenen kurbanlık satış noktalarında, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde ilaçlama çalışmaları periyodik olarak sürdürülüyor. İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürülen çalışmalarla, başta karasinek ve vektör özelliği taşıyan haşerelerin üremesi engelleniyor.

İlaçlama ve temizlik nöbeti devam edecek

Vatandaşların kurban alım-satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vektörle mücadele çalışmaları, Kurban Bayramı boyunca da kesim noktalarında devam edecek. Yetkililer, özellikle sıcak havaların etkisiyle çoğalma riski artan haşerelere karşı çevre dostu ve etkili ilaçlama yöntemlerinin kullanıldığını belirtti. Kurban atıklarının çevreye gelişi güzel bırakılması durumunda bu haşerelerin hızla çoğalabileceği uyarısında bulunan ekipler, bu nedenle bayram süresince de ilaçlama ve temizlik nöbetinin devam edeceğini bildirdi.

"Ekiplerimiz bayram boyunca nöbette olacak"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Veysel Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçede, ilçe belediyelerince belirlenen kurban satış noktalarında vektörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Yol kenarlarında yer alan özel satış alanlarında da ilaçlamalarımızı yaptıklarını söyleyen Veysel Şahin, "Kurban Bayramı öncesinde ve bayram boyunca da çalışmalarımız kesim noktalarında devam edecek. Kurban kesimi sonrası sakatat ve buna benzer kurban atıklarından kaynaklı haşere oluşumunu engellemek için gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Çevreye zarar verecek olumsuzlukları önlemek için ekiplerimiz bayram boyunca nöbette olacak. Halk sağlığını koruyabilmemiz adına vatandaşlarımızın da kurbanlıklarını belediyelerimiz tarafından belirlenen noktalarda kesmesini rica ediyoruz" dedi.

"Hayvanlarımız da biz de rahatız"

Kars'ın Selim ilçesinden kurbanlık hayvanlarının satışı için Antalya'ya gelen Oğulcan Murat, "Bu yıl Kurban Bayramı için 30 tane büyükbaş hayvanımızı satış için Antalya'ya getirdik. Hayvanlarımızın tamamını sattık, bitirdik çok şükür. Bu sene de bize burada iyi bakıyorlar. İlaçlama ekipleri sabah akşam düzenli olarak ilaçlamalarını yapıyor. Hayvanlarımız da biz de rahatız, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bayramın gelmesini bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemize çalışmaları için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bölgeyi belediye ekipleri düzenli olarak ilaçlıyor"

Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını belirten bir başka hayvan satıcısı Ümit Yeğin ise " Van'ın Erciş ilçesinden geliyoruz. Öncelikle Antalya halkına teşekkür ederiz, kurbanlıklarımızın büyük bölümünü sattık. Gün içerisinde bulunduğumuz bölgeyi belediye ekipleri düzenli olarak ilaçlıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı için Haşere İlaçlaması Devam Ediyor - Son Dakika

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