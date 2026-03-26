Antalya'da Otomobil Yangını: Kedi Son Anda Kurtarıldı
Antalya'da Otomobil Yangını: Kedi Son Anda Kurtarıldı

26.03.2026 13:10
Salih Türk, motoru yanan otomobilinden kedisini son anda kurtardı. Araç kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da seyir halindeyken duman çıkan otomobilinin motor kısmını kontrol eden Salih Türk (55), alevlerin bir anda kapladığı araçtaki kedisini son anda kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında, hareket halindeki Salih Türk yönetimindeki 07 SG 189 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Araçtan inip kaputu açan Türk, akünün kutup başlarını söktüğü sırada bir anda otomobili alevler kapladı. Türk, veterinere götürmek için yanında bulunan Siyam cinsi kedisini, son anda kurtarıp, araçtan çıkardı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürdü, tamamen yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

'CAN SAĞLIĞI OLSUN'

Aracının yanışını üzüntüyle izlediğini belirten Salih Türk, "Aracımı durdurarak kontrol etmek istedim. Akünün kutup başlarını sökerek çıkardım. Yangın söndürücüyle alevleri söndürmek istedim ancak dumandan dolayı müdahale edemedim. Araç bir anda alev aldı. Evden çıktım, kedimi veterinere götürüyordum. Kedimi de son anda kurtardım. Kedim de çok şükür iyi, şu anda bir sıkıntı yok. Zarar oluştu ama can sağlığı olsun" dedi.

Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemeden sonra belirlenecek.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Antalya, Güncel, kedi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kartal’da 6’ncı kattan düşen hemşire öldü doktor sevgilisi gözaltına alındı Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman’dan ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü
Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı
Gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Aralarında Hakan Sabancı ile Didem Soydan da var Gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü! Aralarında Hakan Sabancı ile Didem Soydan da var
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

13:28
Galatasaray’dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
13:22
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
13:07
Galatasaray’dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
